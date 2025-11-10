SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / USTEC V2 Tickmill 140 testing
Qi Kai Fan

USTEC V2 Tickmill 140 testing

Qi Kai Fan
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
292
Kârla kapanan işlemler:
191 (65.41%)
Zararla kapanan işlemler:
101 (34.59%)
En iyi işlem:
14.01 USD
En kötü işlem:
-21.26 USD
Brüt kâr:
164.88 USD (1 031 407 pips)
Brüt zarar:
-202.06 USD (1 263 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (4.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.53 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
-0.76
Alış işlemleri:
163 (55.82%)
Satış işlemleri:
129 (44.18%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
0.86 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.83 USD (2)
Aylık büyüme:
-16.29%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.34 USD
Maksimum:
48.72 USD (45.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 192
USTEC 90
XAUUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -28
USTEC 1
XAUUSD -10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -237K
USTEC 6K
XAUUSD -785
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.01 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1026
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsSC-MT5
5.76 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
23 daha fazla...
Personal Watching.

USTEC V2  system , one order per time with SL，no Martingle, no Grid.

5% risk.

From  2025-11-10, before tested other system.

