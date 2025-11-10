- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
292
Kârla kapanan işlemler:
191 (65.41%)
Zararla kapanan işlemler:
101 (34.59%)
En iyi işlem:
14.01 USD
En kötü işlem:
-21.26 USD
Brüt kâr:
164.88 USD (1 031 407 pips)
Brüt zarar:
-202.06 USD (1 263 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (4.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.53 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
-0.76
Alış işlemleri:
163 (55.82%)
Satış işlemleri:
129 (44.18%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
0.86 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.83 USD (2)
Aylık büyüme:
-16.29%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.34 USD
Maksimum:
48.72 USD (45.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|192
|USTEC
|90
|XAUUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-28
|USTEC
|1
|XAUUSD
|-10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-237K
|USTEC
|6K
|XAUUSD
|-785
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.01 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1026
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|5.76 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
Personal Watching.
USTEC V2 system , one order per time with SL，no Martingle, no Grid.
5% risk.
From 2025-11-10, before tested other system.
