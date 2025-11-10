- Büyüme
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
6 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (14.29%)
En iyi işlem:
9.29 USD
En kötü işlem:
-11.59 USD
Brüt kâr:
22.13 USD (2 211 pips)
Brüt zarar:
-11.59 USD (1 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (22.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.13 USD (6)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
79.91%
Maks. mevduat yükü:
7.48%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
0.91
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
7 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
1.51 USD
Ortalama kâr:
3.69 USD
Ortalama zarar:
-11.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.59 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.59 USD (3.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.11% (11.59 USD)
Varlığa göre:
9.26% (33.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.29 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.45 × 393
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|15.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
361
USD
USD
1
100%
7
85%
80%
1.90
1.51
USD
USD
9%
1:500