SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD scalper
Iacopo Bonandi

GOLD scalper

Iacopo Bonandi
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
FTMO-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
9 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (40.00%)
En iyi işlem:
50.24 EUR
En kötü işlem:
-100.86 EUR
Brüt kâr:
322.09 EUR (1 945 pips)
Brüt zarar:
-505.78 EUR (2 882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (167.49 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
167.49 EUR (5)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
33.66%
Maks. mevduat yükü:
24.17%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
11 (73.33%)
Satış işlemleri:
4 (26.67%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-12.25 EUR
Ortalama kâr:
35.79 EUR
Ortalama zarar:
-84.30 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-191.16 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-191.16 EUR (2)
Aylık büyüme:
-1.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
351.18 EUR
Maksimum:
351.18 EUR (3.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.51% (351.18 EUR)
Varlığa göre:
0.56% (54.28 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -209
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -937
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.24 EUR
En kötü işlem: -101 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +167.49 EUR
Maksimum ardışık zarar: -191.16 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FTMO-Server2
0.00 × 1
FTMO-Server
0.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

This is a strategy that works overnight on GOLD (XAUUSD) through different scalping techniques, so a broker with good spreads and high leverage (1:100, 1:500) is required.


It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulated based on your accounts.


This is prop suitable as daily drawdown is limited.

Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.

İnceleme yok
2025.11.10 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 00:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD scalper
Ayda 35 USD
-2%
0
0
USD
9.8K
EUR
1
100%
15
60%
34%
0.63
-12.25
EUR
4%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.