- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
9 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (40.00%)
En iyi işlem:
50.24 EUR
En kötü işlem:
-100.86 EUR
Brüt kâr:
322.09 EUR (1 945 pips)
Brüt zarar:
-505.78 EUR (2 882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (167.49 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
167.49 EUR (5)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
33.66%
Maks. mevduat yükü:
24.17%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
11 (73.33%)
Satış işlemleri:
4 (26.67%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-12.25 EUR
Ortalama kâr:
35.79 EUR
Ortalama zarar:
-84.30 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-191.16 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-191.16 EUR (2)
Aylık büyüme:
-1.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
351.18 EUR
Maksimum:
351.18 EUR (3.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.51% (351.18 EUR)
Varlığa göre:
0.56% (54.28 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-209
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-937
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.24 EUR
En kötü işlem: -101 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +167.49 EUR
Maksimum ardışık zarar: -191.16 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a strategy that works overnight on GOLD (XAUUSD) through different scalping techniques, so a broker with good spreads and high leverage (1:100, 1:500) is required.
It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulated based on your accounts.
This is prop suitable as daily drawdown is limited.
Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
-2%
0
0
USD
USD
9.8K
EUR
EUR
1
100%
15
60%
34%
0.63
-12.25
EUR
EUR
4%
1:100