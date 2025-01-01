SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Daily Gold Sniper
Büyüme
541%
Aboneler
15
Haftalar
42
İşlemler
134
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.05
Maks. düşüş
34%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
489%
Aboneler
8
Haftalar
81
İşlemler
566
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.25
Maks. düşüş
34%
OnlyUJ
Büyüme
229%
Aboneler
13
Haftalar
69
İşlemler
423
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.34
Maks. düşüş
17%
Golden Nuggets
Büyüme
494%
Aboneler
19
Haftalar
26
İşlemler
562
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.39
Maks. düşüş
21%
NoPain MT5
Büyüme
1 600%
Aboneler
70
Haftalar
210
İşlemler
5503
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
Deux ex machina
Büyüme
5 138%
Aboneler
6
Haftalar
235
İşlemler
1434
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 455%
Aboneler
116
Haftalar
47
İşlemler
1540
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.02
Maks. düşüş
33%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 793%
Aboneler
41
Haftalar
153
İşlemler
589
Kazanç
79%
Kâr faktörü
4.52
Maks. düşüş
10%
Low risk trading version 3
Büyüme
4 106%
Aboneler
2
Haftalar
44
İşlemler
1918
Kazanç
52%
Kâr faktörü
1.78
Maks. düşüş
46%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
481%
Aboneler
19
Haftalar
126
İşlemler
1175
Kazanç
77%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
26%

