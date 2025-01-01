Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 541%
- Aboneler
- 15
- Haftalar
- 42
- İşlemler
- 134
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 2.05
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 489%
- Aboneler
- 8
- Haftalar
- 81
- İşlemler
- 566
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 2.25
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 229%
- Aboneler
- 13
- Haftalar
- 69
- İşlemler
- 423
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.34
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 494%
- Aboneler
- 19
- Haftalar
- 26
- İşlemler
- 562
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 3.39
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 1 600%
- Aboneler
- 70
- Haftalar
- 210
- İşlemler
- 5503
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.67
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 5 138%
- Aboneler
- 6
- Haftalar
- 235
- İşlemler
- 1434
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 1.85
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 1 455%
- Aboneler
- 116
- Haftalar
- 47
- İşlemler
- 1540
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 6.02
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 1 793%
- Aboneler
- 41
- Haftalar
- 153
- İşlemler
- 589
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 4.52
- Maks. düşüş
- 10%
- Büyüme
- 4 106%
- Aboneler
- 2
- Haftalar
- 44
- İşlemler
- 1918
- Kazanç
- 52%
- Kâr faktörü
- 1.78
- Maks. düşüş
- 46%
- Büyüme
- 481%
- Aboneler
- 19
- Haftalar
- 126
- İşlemler
- 1175
- Kazanç
- 77%
- Kâr faktörü
- 1.59
- Maks. düşüş
- 26%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.