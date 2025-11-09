SinyallerBölümler
Ostinato Trading portfolio

0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 50%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
292
Kârla kapanan işlemler:
160 (54.79%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (45.21%)
En iyi işlem:
647.40 USD
En kötü işlem:
-822.72 USD
Brüt kâr:
12 749.75 USD (2 226 045 pips)
Brüt zarar:
-9 693.42 USD (1 567 328 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (560.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 424.94 USD (8)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.65%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.02
Alış işlemleri:
235 (80.48%)
Satış işlemleri:
57 (19.52%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
10.47 USD
Ortalama kâr:
79.69 USD
Ortalama zarar:
-73.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-677.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 101.34 USD (7)
Aylık büyüme:
-2.61%
Yıllık tahmin:
-31.70%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
136.17 USD
Maksimum:
1 513.25 USD (21.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.80% (1 513.25 USD)
Varlığa göre:
0.97% (120.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 261
NAS100ft 15
SP500 11
VIX 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 1.4K
NAS100ft 772
SP500 -183
VIX 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 525K
NAS100ft 129K
SP500 -685
VIX 5.4K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +647.40 USD
En kötü işlem: -823 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +560.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -677.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The Ostinato Trading Portfolio is a multi-strategy signal focused on the NASDAQ-100, combining four independent algorithmic systems (more details on my website : https://ostinato-trading.com/) that trade different market conditions. Each strategy is fully automated and risk-managed, designed to complement the others and create a balanced portfolio with smoother equity growth and reduced drawdowns. By subscribing, you’ll follow a single, unified signal that reflects the combined performance of all four systems operating on the NASDAQ-100.

İnceleme yok
