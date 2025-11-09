SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Brav0
Chiraphong Mangntmit

Brav0

Chiraphong Mangntmit
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
2 (11.76%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (88.24%)
En iyi işlem:
27.98 AUD
En kötü işlem:
-10.32 AUD
Brüt kâr:
40.41 AUD (3 706 pips)
Brüt zarar:
-60.30 AUD (91 841 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (27.98 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
27.98 AUD (1)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
84.72%
Maks. mevduat yükü:
18.65%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
14 (82.35%)
Satış işlemleri:
3 (17.65%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-1.17 AUD
Ortalama kâr:
20.21 AUD
Ortalama zarar:
-4.02 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-43.01 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.01 AUD (10)
Aylık büyüme:
-1.26%
Algo alım-satım:
41%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.55 AUD
Maksimum:
43.66 AUD (2.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.76% (43.66 AUD)
Varlığa göre:
1.04% (16.33 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 5
TSLA.US-24 3
ETHUSD 2
USDJPY 2
XAGUSD 2
NAS100 2
JPN225 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -21
TSLA.US-24 -7
ETHUSD 6
USDJPY -3
XAGUSD -8
NAS100 18
JPN225 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -90K
TSLA.US-24 -117
ETHUSD 1.1K
USDJPY -40
XAGUSD -137
NAS100 785
JPN225 -45
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.98 AUD
En kötü işlem: -10 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +27.98 AUD
Maksimum ardışık zarar: -43.01 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
Tickmill-Live
0.29 × 14
Darwinex-Live
0.32 × 19
Exness-MT5Real5
0.48 × 242
Alpari-MT5
0.58 × 26
ICMarkets-MT5-2
0.83 × 18
Eightcap-Live
0.85 × 61
ICMarkets-MT5
1.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
1.93 × 42
Exness-MT5Real31
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.29 × 1287
ICMarketsSC-MT5-2
2.33 × 3
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.30 × 77
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 1
VantageFX-Live
4.40 × 10
RoboForex-Pro
4.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
5.67 × 3
XMGlobal-MT5
7.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
7.63 × 8
RoboForex-MetaTrader 5
9.33 × 9
Coinexx-Live
9.87 × 46
ForexTimeFXTM-Live02
10.60 × 15
AmanaCapital-Live
13.00 × 5
OctaFX-Real
22.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.10 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 00:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 23:35
Share of trading days is too low
2025.11.09 23:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.09 21:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 21:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 21:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.09 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Brav0
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
1.6K
AUD
1
41%
17
11%
85%
0.67
-1.17
AUD
3%
1:500
Kopyala

