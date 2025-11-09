- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
2 (11.76%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (88.24%)
En iyi işlem:
27.98 AUD
En kötü işlem:
-10.32 AUD
Brüt kâr:
40.41 AUD (3 706 pips)
Brüt zarar:
-60.30 AUD (91 841 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (27.98 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
27.98 AUD (1)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
84.72%
Maks. mevduat yükü:
18.65%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
14 (82.35%)
Satış işlemleri:
3 (17.65%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-1.17 AUD
Ortalama kâr:
20.21 AUD
Ortalama zarar:
-4.02 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-43.01 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.01 AUD (10)
Aylık büyüme:
-1.26%
Algo alım-satım:
41%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.55 AUD
Maksimum:
43.66 AUD (2.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.76% (43.66 AUD)
Varlığa göre:
1.04% (16.33 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|TSLA.US-24
|3
|ETHUSD
|2
|USDJPY
|2
|XAGUSD
|2
|NAS100
|2
|JPN225
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-21
|TSLA.US-24
|-7
|ETHUSD
|6
|USDJPY
|-3
|XAGUSD
|-8
|NAS100
|18
|JPN225
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-90K
|TSLA.US-24
|-117
|ETHUSD
|1.1K
|USDJPY
|-40
|XAGUSD
|-137
|NAS100
|785
|JPN225
|-45
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.98 AUD
En kötü işlem: -10 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +27.98 AUD
Maksimum ardışık zarar: -43.01 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
Tickmill-Live
|0.29 × 14
|
Darwinex-Live
|0.32 × 19
|
Exness-MT5Real5
|0.48 × 242
|
Alpari-MT5
|0.58 × 26
|
ICMarkets-MT5-2
|0.83 × 18
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
ICMarkets-MT5
|1.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|1.93 × 42
|
Exness-MT5Real31
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.29 × 1287
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.33 × 3
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.30 × 77
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 1
|
VantageFX-Live
|4.40 × 10
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|5.67 × 3
|
XMGlobal-MT5
|7.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|7.63 × 8
|
RoboForex-MetaTrader 5
|9.33 × 9
|
Coinexx-Live
|9.87 × 46
|
ForexTimeFXTM-Live02
|10.60 × 15
|
AmanaCapital-Live
|13.00 × 5
|
OctaFX-Real
|22.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
1.6K
AUD
AUD
1
41%
17
11%
85%
0.67
-1.17
AUD
AUD
3%
1:500