Xinzheng Yang

Charlie Yunger

0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 399%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
22 (95.65%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.35%)
En iyi işlem:
7.32 USD
En kötü işlem:
-0.09 USD
Brüt kâr:
39.97 USD (26 456 pips)
Brüt zarar:
-0.09 USD (9 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (35.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.41 USD (18)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
73.39%
Maks. mevduat yükü:
40.13%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
443.11
Alış işlemleri:
3 (13.04%)
Satış işlemleri:
20 (86.96%)
Kâr faktörü:
444.11
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
1.82 USD
Ortalama zarar:
-0.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.09 USD (1)
Aylık büyüme:
398.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.09 USD (0.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.20% (0.09 USD)
Varlığa göre:
59.78% (29.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYm 9
XAUUSDm 8
EURUSDm 6
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.32 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.10 01:45
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.10 01:45
High current drawdown in 55% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.09 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 17:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
