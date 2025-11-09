- Büyüme
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
22 (95.65%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.35%)
En iyi işlem:
7.32 USD
En kötü işlem:
-0.09 USD
Brüt kâr:
39.97 USD (26 456 pips)
Brüt zarar:
-0.09 USD (9 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (35.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.41 USD (18)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
73.39%
Maks. mevduat yükü:
40.13%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
443.11
Alış işlemleri:
3 (13.04%)
Satış işlemleri:
20 (86.96%)
Kâr faktörü:
444.11
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
1.82 USD
Ortalama zarar:
-0.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.09 USD (1)
Aylık büyüme:
398.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.09 USD (0.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.20% (0.09 USD)
Varlığa göre:
59.78% (29.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|9
|XAUUSDm
|8
|EURUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPYm
|11
|XAUUSDm
|24
|EURUSDm
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPYm
|1.7K
|XAUUSDm
|24K
|EURUSDm
|453
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
