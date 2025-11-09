- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
26 (83.87%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (16.13%)
En iyi işlem:
107.10 USD
En kötü işlem:
-64.24 USD
Brüt kâr:
504.14 USD (5 252 pips)
Brüt zarar:
-237.79 USD (4 053 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (128.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
375.85 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
87.65%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
6 (19.35%)
Satış işlemleri:
25 (80.65%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
8.59 USD
Ortalama kâr:
19.39 USD
Ortalama zarar:
-47.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-237.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-237.79 USD (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
109.50 USD
Maksimum:
237.79 USD (21.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.08% (237.79 USD)
Varlığa göre:
13.67% (138.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|266
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +107.10 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +128.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -237.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
