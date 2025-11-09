SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / De Djogle Habbat
Ihsan Nur Hidayat

De Djogle Habbat

Ihsan Nur Hidayat
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 27%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
26 (83.87%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (16.13%)
En iyi işlem:
107.10 USD
En kötü işlem:
-64.24 USD
Brüt kâr:
504.14 USD (5 252 pips)
Brüt zarar:
-237.79 USD (4 053 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (128.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
375.85 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
87.65%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
6 (19.35%)
Satış işlemleri:
25 (80.65%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
8.59 USD
Ortalama kâr:
19.39 USD
Ortalama zarar:
-47.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-237.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-237.79 USD (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
109.50 USD
Maksimum:
237.79 USD (21.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.08% (237.79 USD)
Varlığa göre:
13.67% (138.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 266
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +107.10 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +128.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -237.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.10 07:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 05:55
Share of trading days is too low
2025.11.10 05:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 04:55
Share of trading days is too low
2025.11.10 04:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 04:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 02:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 15:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.09 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 15:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
