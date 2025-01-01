SinyallerBölümler
Sinyaller / XINYing
404

Ne yazık ki, XINYing sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 4 sinyallerine göz atabilirsiniz:

MCA100
Büyüme
882%
Aboneler
18
Haftalar
104
İşlemler
298
Kazanç
55%
Kâr faktörü
1.57
Maks. düşüş
35%
Gold pro
Büyüme
2 645%
Aboneler
33
Haftalar
38
İşlemler
796
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.00
Maks. düşüş
52%
Niguru GBP
Büyüme
16 408%
Aboneler
0
Haftalar
140
İşlemler
1221
Kazanç
88%
Kâr faktörü
2.21
Maks. düşüş
39%
MultiWay ICM
Büyüme
504%
Aboneler
14
Haftalar
95
İşlemler
863
Kazanç
73%
Kâr faktörü
1.92
Maks. düşüş
28%
Theranto v3 Live 2
Büyüme
2 801%
Aboneler
80
Haftalar
60
İşlemler
286
Kazanç
88%
Kâr faktörü
6.52
Maks. düşüş
35%
R Factor Mean Reversal
Büyüme
1 481%
Aboneler
1
Haftalar
301
İşlemler
28495
Kazanç
67%
Kâr faktörü
1.15
Maks. düşüş
41%
SFE Portfolio1
Büyüme
1 640%
Aboneler
1
Haftalar
523
İşlemler
3062
Kazanç
65%
Kâr faktörü
1.46
Maks. düşüş
23%
ATong
Büyüme
4 654%
Aboneler
0
Haftalar
238
İşlemler
7856
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.55
Maks. düşüş
28%
Scalp IC Markets ECN
Büyüme
5 960%
Aboneler
1
Haftalar
325
İşlemler
1993
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.94
Maks. düşüş
38%
KingFX AU
Büyüme
355%
Aboneler
16
Haftalar
188
İşlemler
3231
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.65
Maks. düşüş
50%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 4 için
2890 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.