Van Vu Le

FXProGXver1

Van Vu Le
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
326
Kârla kapanan işlemler:
253 (77.60%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (22.39%)
En iyi işlem:
42.44 USD
En kötü işlem:
-31.82 USD
Brüt kâr:
1 258.15 USD (470 663 pips)
Brüt zarar:
-533.67 USD (339 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (46.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.60 USD (14)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
127
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
11.14
Alış işlemleri:
150 (46.01%)
Satış işlemleri:
176 (53.99%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
2.22 USD
Ortalama kâr:
4.97 USD
Ortalama zarar:
-7.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-65.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.02 USD (3)
Aylık büyüme:
160.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
65.02 USD (5.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 259
EURUSD 27
USDJPY 22
GBPUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 639
EURUSD 34
USDJPY 18
GBPUSD 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 130K
EURUSD 313
USDJPY 163
GBPUSD 307
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.44 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +46.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMI-Live12
0.00 × 6
BCS-Real
0.00 × 2
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 3
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
BenchMark-Real
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 17
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 20
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
2025.11.09 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
