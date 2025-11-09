- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
326
Kârla kapanan işlemler:
253 (77.60%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (22.39%)
En iyi işlem:
42.44 USD
En kötü işlem:
-31.82 USD
Brüt kâr:
1 258.15 USD (470 663 pips)
Brüt zarar:
-533.67 USD (339 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (46.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.60 USD (14)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
127
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
11.14
Alış işlemleri:
150 (46.01%)
Satış işlemleri:
176 (53.99%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
2.22 USD
Ortalama kâr:
4.97 USD
Ortalama zarar:
-7.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-65.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.02 USD (3)
Aylık büyüme:
160.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
65.02 USD (5.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|259
|EURUSD
|27
|USDJPY
|22
|GBPUSD
|18
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|639
|EURUSD
|34
|USDJPY
|18
|GBPUSD
|34
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|130K
|EURUSD
|313
|USDJPY
|163
|GBPUSD
|307
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.44 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +46.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
BCS-Real
|0.00 × 2
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
AM-Live2
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 20
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
