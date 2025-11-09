SinyallerBölümler
Gui Gen Freddy Tay

Algo Z

Gui Gen Freddy Tay
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 51%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
287.47 SGD
En kötü işlem:
0.00 SGD
Brüt kâr:
1 025.08 SGD (8 360 pips)
Brüt zarar:
-8.62 SGD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 025.08 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
1 025.08 SGD (9)
Sharpe oranı:
1.68
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.13%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
389.45
Alış işlemleri:
3 (33.33%)
Satış işlemleri:
6 (66.67%)
Kâr faktörü:
118.92
Beklenen getiri:
113.90 SGD
Ortalama kâr:
113.90 SGD
Ortalama zarar:
0.00 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 SGD (0)
Aylık büyüme:
50.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.24 SGD
Maksimum:
2.61 SGD (0.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 SGD)
Varlığa göre:
20.52% (486.27 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3
NZDJPY 1
USDJPY 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
AUDUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 282
NZDJPY 40
USDJPY 81
AUDCHF 48
AUDJPY 60
GBPJPY 225
AUDUSD 64
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.6K
NZDJPY 1K
USDJPY 750
AUDCHF 489
AUDJPY 1.3K
GBPJPY 2.5K
AUDUSD 749
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +287.47 SGD
En kötü işlem: -0 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 025.08 SGD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.18 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 6364
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real3
0.94 × 16
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 9
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.32 × 463
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
BlueberryMarkets-Live
1.68 × 230
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.38 × 938
İnceleme yok
2025.11.21 06:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 12:04
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.09 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.