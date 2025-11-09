- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
287.47 SGD
En kötü işlem:
0.00 SGD
Brüt kâr:
1 025.08 SGD (8 360 pips)
Brüt zarar:
-8.62 SGD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 025.08 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
1 025.08 SGD (9)
Sharpe oranı:
1.68
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.13%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
389.45
Alış işlemleri:
3 (33.33%)
Satış işlemleri:
6 (66.67%)
Kâr faktörü:
118.92
Beklenen getiri:
113.90 SGD
Ortalama kâr:
113.90 SGD
Ortalama zarar:
0.00 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 SGD (0)
Aylık büyüme:
50.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.24 SGD
Maksimum:
2.61 SGD (0.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 SGD)
Varlığa göre:
20.52% (486.27 SGD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|282
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|81
|AUDCHF
|48
|AUDJPY
|60
|GBPJPY
|225
|AUDUSD
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.6K
|NZDJPY
|1K
|USDJPY
|750
|AUDCHF
|489
|AUDJPY
|1.3K
|GBPJPY
|2.5K
|AUDUSD
|749
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +287.47 SGD
En kötü işlem: -0 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 025.08 SGD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 SGD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.18 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 6364
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real3
|0.94 × 16
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 463
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
BlueberryMarkets-Live
|1.68 × 230
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.38 × 938
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
51%
0
0
USD
USD
3K
SGD
SGD
3
100%
9
100%
100%
118.91
113.90
SGD
SGD
21%
1:500