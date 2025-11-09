SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BarakahPips 1
Md Hassan Habib Tareque

BarakahPips 1

Md Hassan Habib Tareque
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
0%
Tickmill-Live04
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
30 (53.57%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (46.43%)
En iyi işlem:
20.23 USD
En kötü işlem:
-23.71 USD
Brüt kâr:
187.46 USD (490 627 pips)
Brüt zarar:
-111.69 USD (871 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (73.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.27 USD (15)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
77.68%
Maks. mevduat yükü:
2.43%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.47
Alış işlemleri:
27 (48.21%)
Satış işlemleri:
29 (51.79%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
6.25 USD
Ortalama zarar:
-4.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-17.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.61 USD (4)
Aylık büyüme:
41.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
51.61 USD (17.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.31% (0.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 14
XAUUSD 9
AUDUSD 8
EURUSD 5
USDCHF 5
GBPUSD 5
USDJPY 3
SOLUSD 3
USDCAD 2
ETHUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -39
XAUUSD 94
AUDUSD -5
EURUSD 8
USDCHF 7
GBPUSD -1
USDJPY -4
SOLUSD 14
USDCAD 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -395K
XAUUSD 9.4K
AUDUSD -462
EURUSD 849
USDCHF 556
GBPUSD -36
USDJPY -624
SOLUSD 272
USDCAD 308
ETHUSD 4.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.23 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +73.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.54 × 278
Tickmill-Live
0.65 × 2152
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.70 × 3333
ICMarkets-Live07
0.71 × 1033
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
Pepperstone-Demo01
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live23
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.09 × 1200
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1179
ICMarketsSC-Live03
1.29 × 24
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 881
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
LQD1-Live01
1.35 × 551
85 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.09 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
