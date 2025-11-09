- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
30 (53.57%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (46.43%)
En iyi işlem:
20.23 USD
En kötü işlem:
-23.71 USD
Brüt kâr:
187.46 USD (490 627 pips)
Brüt zarar:
-111.69 USD (871 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (73.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.27 USD (15)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
77.68%
Maks. mevduat yükü:
2.43%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.47
Alış işlemleri:
27 (48.21%)
Satış işlemleri:
29 (51.79%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
6.25 USD
Ortalama zarar:
-4.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-17.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.61 USD (4)
Aylık büyüme:
41.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
51.61 USD (17.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.31% (0.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|14
|XAUUSD
|9
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|5
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|3
|SOLUSD
|3
|USDCAD
|2
|ETHUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-39
|XAUUSD
|94
|AUDUSD
|-5
|EURUSD
|8
|USDCHF
|7
|GBPUSD
|-1
|USDJPY
|-4
|SOLUSD
|14
|USDCAD
|2
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-395K
|XAUUSD
|9.4K
|AUDUSD
|-462
|EURUSD
|849
|USDCHF
|556
|GBPUSD
|-36
|USDJPY
|-624
|SOLUSD
|272
|USDCAD
|308
|ETHUSD
|4.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.23 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +73.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.54 × 278
|
Tickmill-Live
|0.65 × 2152
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.70 × 3333
|
ICMarkets-Live07
|0.71 × 1033
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live18
|0.85 × 155
|
Pepperstone-Demo01
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live23
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.09 × 1200
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1179
|
ICMarketsSC-Live03
|1.29 × 24
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 881
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
LQD1-Live01
|1.35 × 551
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
0%
0
0
USD
USD
210
USD
USD
1
0%
56
53%
78%
1.67
1.35
USD
USD
0%
1:400