İşlemler:
423
Kârla kapanan işlemler:
407 (96.21%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (3.78%)
En iyi işlem:
16.17 USD
En kötü işlem:
-75.35 USD
Brüt kâr:
522.46 USD (34 314 894 pips)
Brüt zarar:
-295.99 USD (1 822 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
275 (328.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
328.81 USD (275)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.89%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
438
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
235 (55.56%)
Satış işlemleri:
188 (44.44%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
1.28 USD
Ortalama zarar:
-18.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-105.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.71 USD (11)
Aylık büyüme:
45.29%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.94 USD
Maksimum:
172.49 USD (21.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.01% (172.49 USD)
Varlığa göre:
15.81% (114.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|280
|XAUUSD
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|158
|XAUUSD
|135
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|2M
|XAUUSD
|17K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.17 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 275
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +328.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 2
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
