Tonny Ciajono

TBOT REBORN

Tonny Ciajono
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 45%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
423
Kârla kapanan işlemler:
407 (96.21%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (3.78%)
En iyi işlem:
16.17 USD
En kötü işlem:
-75.35 USD
Brüt kâr:
522.46 USD (34 314 894 pips)
Brüt zarar:
-295.99 USD (1 822 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
275 (328.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
328.81 USD (275)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.89%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
438
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
235 (55.56%)
Satış işlemleri:
188 (44.44%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
1.28 USD
Ortalama zarar:
-18.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-105.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.71 USD (11)
Aylık büyüme:
45.29%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.94 USD
Maksimum:
172.49 USD (21.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.01% (172.49 USD)
Varlığa göre:
15.81% (114.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 280
XAUUSD 137
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 158
XAUUSD 135
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 2M
XAUUSD 17K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.17 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 275
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +328.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 2
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 3
PUPrime-Live
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
İnceleme yok
2025.11.09 01:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 01:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TBOT REBORN
Ayda 60 USD
45%
0
0
USD
728
USD
1
93%
423
96%
100%
1.76
0.54
USD
21%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.