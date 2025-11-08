- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
9 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (25.00%)
En iyi işlem:
8.13 USD
En kötü işlem:
-9.13 USD
Brüt kâr:
31.88 USD (3 226 pips)
Brüt zarar:
-17.91 USD (1 774 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (7.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.58 USD (3)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
5 (41.67%)
Satış işlemleri:
7 (58.33%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-5.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.13 USD (1)
Aylık büyüme:
13.47%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.51 USD
Maksimum:
9.13 USD (8.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.13 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "xChief-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
