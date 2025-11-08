- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
24 (68.57%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (31.43%)
En iyi işlem:
2 129.20 USD
En kötü işlem:
-1 379.54 USD
Brüt kâr:
25 427.35 USD (6 252 pips)
Brüt zarar:
-9 777.08 USD (2 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (6 035.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 035.72 USD (5)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
6.11
Alış işlemleri:
21 (60.00%)
Satış işlemleri:
14 (40.00%)
Kâr faktörü:
2.60
Beklenen getiri:
447.15 USD
Ortalama kâr:
1 059.47 USD
Ortalama zarar:
-888.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2 467.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 467.59 USD (2)
Aylık büyüme:
15.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
630.60 USD
Maksimum:
2 563.36 USD (2.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY
|4
|EURUSD
|4
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|3
|GBPCHF
|3
|EURCAD
|2
|USDJPY
|2
|EURCHF
|2
|USDCAD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|CHFJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY
|4.7K
|EURUSD
|638
|GBPCAD
|-2.4K
|GBPUSD
|1.3K
|GBPJPY
|-1.8K
|GBPCHF
|3.5K
|EURCAD
|3.1K
|USDJPY
|1.7K
|EURCHF
|692
|USDCAD
|1K
|AUDCHF
|226
|AUDUSD
|1.1K
|AUDCAD
|1.2K
|EURJPY
|-332
|AUDJPY
|1.3K
|GBPAUD
|-617
|CHFJPY
|-1.2K
|EURGBP
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY
|1.4K
|EURUSD
|228
|GBPCAD
|-844
|GBPUSD
|690
|GBPJPY
|-483
|GBPCHF
|428
|EURCAD
|1K
|USDJPY
|638
|EURCHF
|84
|USDCAD
|286
|AUDCHF
|46
|AUDUSD
|288
|AUDCAD
|270
|EURJPY
|-96
|AUDJPY
|393
|GBPAUD
|-254
|CHFJPY
|-396
|EURGBP
|124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 129.20 USD
En kötü işlem: -1 380 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6 035.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 467.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.27 × 5126
|
VantageFXInternational-Live
|0.41 × 22
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.12 × 433
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.15 × 150
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.29 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.59 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.88 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
TickmillUK-Live
|3.43 × 7
|
XMGlobal-MT5 2
|3.60 × 42
|
FXOpen-MT5
|3.63 × 8
|
AdmiralMarkets-Live
|3.64 × 290
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.20 × 5
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
1to1 RR
İnceleme yok