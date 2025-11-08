SinyallerBölümler
Alexandre Sennes

Wave

Alexandre Sennes
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
24 (68.57%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (31.43%)
En iyi işlem:
2 129.20 USD
En kötü işlem:
-1 379.54 USD
Brüt kâr:
25 427.35 USD (6 252 pips)
Brüt zarar:
-9 777.08 USD (2 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (6 035.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 035.72 USD (5)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
6.11
Alış işlemleri:
21 (60.00%)
Satış işlemleri:
14 (40.00%)
Kâr faktörü:
2.60
Beklenen getiri:
447.15 USD
Ortalama kâr:
1 059.47 USD
Ortalama zarar:
-888.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2 467.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 467.59 USD (2)
Aylık büyüme:
15.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
630.60 USD
Maksimum:
2 563.36 USD (2.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 4
EURUSD 4
GBPCAD 3
GBPUSD 3
GBPJPY 3
GBPCHF 3
EURCAD 2
USDJPY 2
EURCHF 2
USDCAD 1
AUDCHF 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
GBPAUD 1
CHFJPY 1
EURGBP 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY 4.7K
EURUSD 638
GBPCAD -2.4K
GBPUSD 1.3K
GBPJPY -1.8K
GBPCHF 3.5K
EURCAD 3.1K
USDJPY 1.7K
EURCHF 692
USDCAD 1K
AUDCHF 226
AUDUSD 1.1K
AUDCAD 1.2K
EURJPY -332
AUDJPY 1.3K
GBPAUD -617
CHFJPY -1.2K
EURGBP 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY 1.4K
EURUSD 228
GBPCAD -844
GBPUSD 690
GBPJPY -483
GBPCHF 428
EURCAD 1K
USDJPY 638
EURCHF 84
USDCAD 286
AUDCHF 46
AUDUSD 288
AUDCAD 270
EURJPY -96
AUDJPY 393
GBPAUD -254
CHFJPY -396
EURGBP 124
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 129.20 USD
En kötü işlem: -1 380 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6 035.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 467.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5126
VantageFXInternational-Live
0.41 × 22
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.12 × 433
Pepperstone-MT5-Live01
1.15 × 150
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.29 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
2.59 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.88 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
TickmillUK-Live
3.43 × 7
XMGlobal-MT5 2
3.60 × 42
FXOpen-MT5
3.63 × 8
AdmiralMarkets-Live
3.64 × 290
FPMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
5.22 × 9
11 daha fazla...
1to1 RR
İnceleme yok
2025.11.08 19:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
