SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Samourai XAUUSD M5 750 EUR
OSMOSE

Samourai XAUUSD M5 750 EUR

OSMOSE
0 inceleme
35 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 128%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
817
Kârla kapanan işlemler:
657 (80.41%)
Zararla kapanan işlemler:
160 (19.58%)
En iyi işlem:
214.76 EUR
En kötü işlem:
-321.82 EUR
Brüt kâr:
2 879.80 EUR (311 764 pips)
Brüt zarar:
-2 351.25 EUR (317 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
73 (44.23 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
710.92 EUR (63)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
407 (49.82%)
Satış işlemleri:
410 (50.18%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.65 EUR
Ortalama kâr:
4.38 EUR
Ortalama zarar:
-14.70 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-188.79 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-631.34 EUR (2)
Aylık büyüme:
130.23%
Yıllık tahmin:
1 580.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
297.78 EUR
Maksimum:
1 010.73 EUR (59.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.22% (1 010.73 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 263
F40 232
DE40 189
US30 72
AUDCAD 50
USTEC 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 623
F40 -12
DE40 -11
US30 61
AUDCAD -51
USTEC -7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9K
F40 2.5K
DE40 -9.9K
US30 868
AUDCAD -2K
USTEC -6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +214.76 EUR
En kötü işlem: -322 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +44.23 EUR
Maksimum ardışık zarar: -188.79 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
2.29 × 7
FusionMarkets-Live
5.68 × 50
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
8.00 × 1
VantageInternational-Live 13
9.12 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
12.91 × 125
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real38
28.68 × 139
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Samurai is a scalping signal on XAUUSD in M5.
İnceleme yok
2025.11.08 18:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.07% of days out of 241 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 18:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol