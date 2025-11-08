- Büyüme
İşlemler:
817
Kârla kapanan işlemler:
657 (80.41%)
Zararla kapanan işlemler:
160 (19.58%)
En iyi işlem:
214.76 EUR
En kötü işlem:
-321.82 EUR
Brüt kâr:
2 879.80 EUR (311 764 pips)
Brüt zarar:
-2 351.25 EUR (317 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
73 (44.23 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
710.92 EUR (63)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
407 (49.82%)
Satış işlemleri:
410 (50.18%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.65 EUR
Ortalama kâr:
4.38 EUR
Ortalama zarar:
-14.70 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-188.79 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-631.34 EUR (2)
Aylık büyüme:
130.23%
Yıllık tahmin:
1 580.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
297.78 EUR
Maksimum:
1 010.73 EUR (59.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.22% (1 010.73 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|263
|F40
|232
|DE40
|189
|US30
|72
|AUDCAD
|50
|USTEC
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|623
|F40
|-12
|DE40
|-11
|US30
|61
|AUDCAD
|-51
|USTEC
|-7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9K
|F40
|2.5K
|DE40
|-9.9K
|US30
|868
|AUDCAD
|-2K
|USTEC
|-6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +214.76 EUR
En kötü işlem: -322 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +44.23 EUR
Maksimum ardışık zarar: -188.79 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.29 × 7
|
FusionMarkets-Live
|5.68 × 50
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|8.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|9.12 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.91 × 125
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|28.68 × 139
Samurai is a scalping signal on XAUUSD in M5.
