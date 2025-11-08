- Büyüme
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
54 (56.25%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (43.75%)
En iyi işlem:
0.45 USD
En kötü işlem:
-0.46 USD
Brüt kâr:
8.12 USD (10 624 pips)
Brüt zarar:
-7.25 USD (8 769 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (3.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.05 USD (19)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
61 (63.54%)
Satış işlemleri:
35 (36.46%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
0.15 USD
Ortalama zarar:
-0.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-2.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.82 USD (14)
Aylık büyüme:
17.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.45 USD
Maksimum:
3.07 USD (39.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD.ls
|20
|GBPCHF.ls
|13
|GBPAUD.ls
|13
|AUDNZD.ls
|11
|EURGBP.ls
|7
|EURCAD.ls
|7
|AUDCAD.ls
|7
|NZDCHF.ls
|6
|NZDCAD.ls
|3
|EURCHF.ls
|2
|CHFJPY.ls
|2
|CADJPY.ls
|2
|EURJPY.ls
|1
|NZDJPY.ls
|1
|EURAUD.ls
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD.ls
|3
|GBPCHF.ls
|0
|GBPAUD.ls
|-1
|AUDNZD.ls
|0
|EURGBP.ls
|-1
|EURCAD.ls
|0
|AUDCAD.ls
|0
|NZDCHF.ls
|0
|NZDCAD.ls
|-1
|EURCHF.ls
|0
|CHFJPY.ls
|0
|CADJPY.ls
|0
|EURJPY.ls
|0
|NZDJPY.ls
|0
|EURAUD.ls
|0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD.ls
|3.6K
|GBPCHF.ls
|-95
|GBPAUD.ls
|-1.3K
|AUDNZD.ls
|-676
|EURGBP.ls
|-636
|EURCAD.ls
|103
|AUDCAD.ls
|178
|NZDCHF.ls
|-115
|NZDCAD.ls
|-1K
|EURCHF.ls
|150
|CHFJPY.ls
|478
|CADJPY.ls
|712
|EURJPY.ls
|278
|NZDJPY.ls
|64
|EURAUD.ls
|129
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.45 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +3.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
