Vitalii Dobrenko

Luxury

Vitalii Dobrenko
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
InstaForex-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
54 (56.25%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (43.75%)
En iyi işlem:
0.45 USD
En kötü işlem:
-0.46 USD
Brüt kâr:
8.12 USD (10 624 pips)
Brüt zarar:
-7.25 USD (8 769 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (3.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.05 USD (19)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
61 (63.54%)
Satış işlemleri:
35 (36.46%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
0.15 USD
Ortalama zarar:
-0.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-2.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.82 USD (14)
Aylık büyüme:
17.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.45 USD
Maksimum:
3.07 USD (39.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD.ls 20
GBPCHF.ls 13
GBPAUD.ls 13
AUDNZD.ls 11
EURGBP.ls 7
EURCAD.ls 7
AUDCAD.ls 7
NZDCHF.ls 6
NZDCAD.ls 3
EURCHF.ls 2
CHFJPY.ls 2
CADJPY.ls 2
EURJPY.ls 1
NZDJPY.ls 1
EURAUD.ls 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD.ls 3
GBPCHF.ls 0
GBPAUD.ls -1
AUDNZD.ls 0
EURGBP.ls -1
EURCAD.ls 0
AUDCAD.ls 0
NZDCHF.ls 0
NZDCAD.ls -1
EURCHF.ls 0
CHFJPY.ls 0
CADJPY.ls 0
EURJPY.ls 0
NZDJPY.ls 0
EURAUD.ls 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD.ls 3.6K
GBPCHF.ls -95
GBPAUD.ls -1.3K
AUDNZD.ls -676
EURGBP.ls -636
EURCAD.ls 103
AUDCAD.ls 178
NZDCHF.ls -115
NZDCAD.ls -1K
EURCHF.ls 150
CHFJPY.ls 478
CADJPY.ls 712
EURJPY.ls 278
NZDJPY.ls 64
EURAUD.ls 129
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.45 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +3.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.08 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
