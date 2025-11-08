- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
41 (61.19%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (38.81%)
En iyi işlem:
214.15 USD
En kötü işlem:
-174.70 USD
Brüt kâr:
1 608.22 USD (55 353 pips)
Brüt zarar:
-1 449.99 USD (44 687 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (407.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
407.14 USD (12)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
38 (56.72%)
Satış işlemleri:
29 (43.28%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
2.36 USD
Ortalama kâr:
39.22 USD
Ortalama zarar:
-55.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-309.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-497.59 USD (5)
Aylık büyüme:
25.18%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
427.58 USD
Maksimum:
553.14 USD (85.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|158
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +214.15 USD
En kötü işlem: -175 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +407.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -309.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.59 × 81
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
1 trade per day, 4 days a week if conditions are met. No heart pumping trade, just chill
İnceleme yok