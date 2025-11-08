SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RelaxTrade
Indradi Kridiasto St

RelaxTrade

Indradi Kridiasto St
0 inceleme
113 hafta
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
41 (61.19%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (38.81%)
En iyi işlem:
214.15 USD
En kötü işlem:
-174.70 USD
Brüt kâr:
1 608.22 USD (55 353 pips)
Brüt zarar:
-1 449.99 USD (44 687 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (407.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
407.14 USD (12)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
38 (56.72%)
Satış işlemleri:
29 (43.28%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
2.36 USD
Ortalama kâr:
39.22 USD
Ortalama zarar:
-55.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-309.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-497.59 USD (5)
Aylık büyüme:
25.18%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
427.58 USD
Maksimum:
553.14 USD (85.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 158
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +214.15 USD
En kötü işlem: -175 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +407.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -309.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.59 × 81
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 4
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
16 daha fazla...
1 trade per day, 4 days a week if conditions are met. No heart pumping trade, just chill
İnceleme yok
2025.11.08 18:06
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 2.78% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 18:06
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.64% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
