- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
51 (69.86%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (30.14%)
En iyi işlem:
33.95 USD
En kötü işlem:
-13.47 USD
Brüt kâr:
202.23 USD (13 290 pips)
Brüt zarar:
-71.52 USD (7 624 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (34.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.88 USD (13)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.74%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.12
Alış işlemleri:
37 (50.68%)
Satış işlemleri:
36 (49.32%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
3.97 USD
Ortalama zarar:
-3.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.37 USD (4)
Aylık büyüme:
13.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.37 USD (1.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.63% (18.37 USD)
Varlığa göre:
1.53% (16.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|42
|USDCHF
|8
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|7
|EURGBP
|5
|NZDCHF
|2
|NZDCAD
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|71
|USDCHF
|17
|AUDCAD
|10
|NZDUSD
|19
|EURGBP
|9
|NZDCHF
|3
|NZDCAD
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|2.9K
|USDCHF
|1.3K
|AUDCAD
|982
|NZDUSD
|1K
|EURGBP
|-1.1K
|NZDCHF
|263
|NZDCAD
|278
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.95 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +34.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
ICMarkets-Live04
|0.00 × 15
FXCL-Main2
|0.00 × 2
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 3
ICMarkets-Live14
|0.25 × 4
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 22
TradeMaxGlobal-Demo
|0.33 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.52 × 31
Alpari-Pro.ECN
|0.61 × 23
RoboForex-ECN-3
|0.66 × 139
RoboForex-Prime
|0.68 × 1326
AMarkets-Real
|1.12 × 25
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.41 × 22
ICMarketsSC-Live09
|1.50 × 8
FXChoice-Pro Live
|1.73 × 22
RoboForex-ECN
|1.97 × 238
GerchikCo-Live
|2.60 × 5
ICMarketsSC-Live05
|2.95 × 111
Coinexx-Live
|3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
|3.55 × 113
