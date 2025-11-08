SinyallerBölümler
Axiom Alpha
Roman Loevskiy

Axiom Alpha

Roman Loevskiy
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 13%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
51 (69.86%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (30.14%)
En iyi işlem:
33.95 USD
En kötü işlem:
-13.47 USD
Brüt kâr:
202.23 USD (13 290 pips)
Brüt zarar:
-71.52 USD (7 624 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (34.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.88 USD (13)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.74%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.12
Alış işlemleri:
37 (50.68%)
Satış işlemleri:
36 (49.32%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
3.97 USD
Ortalama zarar:
-3.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.37 USD (4)
Aylık büyüme:
13.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.37 USD (1.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.63% (18.37 USD)
Varlığa göre:
1.53% (16.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 42
USDCHF 8
AUDCAD 8
NZDUSD 7
EURGBP 5
NZDCHF 2
NZDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 71
USDCHF 17
AUDCAD 10
NZDUSD 19
EURGBP 9
NZDCHF 3
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 2.9K
USDCHF 1.3K
AUDCAD 982
NZDUSD 1K
EURGBP -1.1K
NZDCHF 263
NZDCAD 278
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.95 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +34.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 15
FXCL-Main2
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
TradeMaxGlobal-Demo
0.33 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.52 × 31
Alpari-Pro.ECN
0.61 × 23
RoboForex-ECN-3
0.66 × 139
RoboForex-Prime
0.68 × 1326
AMarkets-Real
1.12 × 25
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.41 × 22
ICMarketsSC-Live09
1.50 × 8
FXChoice-Pro Live
1.73 × 22
RoboForex-ECN
1.97 × 238
GerchikCo-Live
2.60 × 5
ICMarketsSC-Live05
2.95 × 111
Coinexx-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.55 × 113
İnceleme yok
2025.11.08 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
