- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
1.45 USD
En kötü işlem:
-0.94 USD
Brüt kâr:
5.05 USD (549 pips)
Brüt zarar:
-0.94 USD (86 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (5.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.05 USD (7)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.37
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
5.37
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
0.72 USD
Ortalama zarar:
-0.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.94 USD (1)
Aylık büyüme:
40.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.94 USD
Maksimum:
0.94 USD (9.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|4
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|463
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.45 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 18
|
Pepperstone-Demo02
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.47 × 19
|
BlackBullMarkets-Live
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
Pepperstone-Edge12
|1.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|1.20 × 5
|
Exness-Real18
|1.33 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.89 × 122
|
ICMarkets-Live07
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|2.45 × 196
|
ICMarketsEU-Live18
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|3.22 × 27
|
Pepperstone-Edge05
|3.90 × 10
|
Axi-US12-Live
|4.00 × 1
Warning!!!
Compounding balance.
İnceleme yok