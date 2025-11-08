SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EURUSD 5pips
Jumadi Jumadi

EURUSD 5pips

Jumadi Jumadi
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge11
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
1.45 USD
En kötü işlem:
-0.94 USD
Brüt kâr:
5.05 USD (549 pips)
Brüt zarar:
-0.94 USD (86 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (5.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.05 USD (7)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.37
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
5.37
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
0.72 USD
Ortalama zarar:
-0.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.94 USD (1)
Aylık büyüme:
40.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.94 USD
Maksimum:
0.94 USD (9.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 463
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.45 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 22
ICMarkets-Live20
0.00 × 7
Pepperstone-Edge06
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.17 × 18
Pepperstone-Demo02
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.47 × 19
BlackBullMarkets-Live
0.75 × 4
ICMarkets-Live19
0.84 × 174
Pepperstone-Edge12
1.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
1.20 × 5
Exness-Real18
1.33 × 3
Pepperstone-Edge03
1.89 × 122
ICMarkets-Live07
2.00 × 1
Pepperstone-Edge11
2.45 × 196
ICMarketsEU-Live18
3.00 × 1
RoboForex-ECN
3.22 × 27
Pepperstone-Edge05
3.90 × 10
Axi-US12-Live
4.00 × 1
5 daha fazla...
Warning!!!

Compounding balance.

İnceleme yok
2025.11.08 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
