- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
25 (86.20%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (13.79%)
En iyi işlem:
7.96 USD
En kötü işlem:
-6.58 USD
Brüt kâr:
57.95 USD (50 783 pips)
Brüt zarar:
-18.59 USD (18 588 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (15.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.48 USD (8)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
5.98
Alış işlemleri:
19 (65.52%)
Satış işlemleri:
10 (34.48%)
Kâr faktörü:
3.12
Beklenen getiri:
1.36 USD
Ortalama kâr:
2.32 USD
Ortalama zarar:
-4.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.58 USD (1)
Aylık büyüme:
109.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.58 USD (12.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|39
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|32K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.96 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok