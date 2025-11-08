SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dayli scalping grid
Hind Farghaoui

Dayli scalping grid

Hind Farghaoui
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
145
Kârla kapanan işlemler:
133 (91.72%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (8.28%)
En iyi işlem:
9.54 USD
En kötü işlem:
-4.17 USD
Brüt kâr:
261.22 USD (23 740 pips)
Brüt zarar:
-11.06 USD (822 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (117.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.69 USD (59)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
5.87%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
150
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
56.09
Alış işlemleri:
68 (46.90%)
Satış işlemleri:
77 (53.10%)
Kâr faktörü:
23.62
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
1.96 USD
Ortalama zarar:
-0.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.46 USD (3)
Aylık büyüme:
7 389.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.46 USD (5.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.91% (5.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 100
EURUSD 44
GBPUSD 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 230
EURUSD 16
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 21K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 400
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.54 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 59
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +117.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real05
0.00 × 8
Exness-Real6
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
FXDD-MT4 Live Server
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Pro
0.00 × 8
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 44
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
MYFXMarkets-US03-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 5
Tickmill-Live02
0.02 × 56
ViproMarkets-Live
0.11 × 9
GoMarkets-Real 2
0.15 × 67
FBS-Real-7
0.27 × 11
JustForex-Live
0.28 × 18
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.37 × 130
XMGlobal-Real 30
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.40 × 91
XM.COM-Real 20
0.42 × 36
SAfe trading for daily profit and long term investment using news analysis and tecnical analysis, copy me and sleep with peace of mind i will care about your money 
İnceleme yok
2025.11.08 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
