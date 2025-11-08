- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
145
Kârla kapanan işlemler:
133 (91.72%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (8.28%)
En iyi işlem:
9.54 USD
En kötü işlem:
-4.17 USD
Brüt kâr:
261.22 USD (23 740 pips)
Brüt zarar:
-11.06 USD (822 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (117.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.69 USD (59)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
5.87%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
150
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
56.09
Alış işlemleri:
68 (46.90%)
Satış işlemleri:
77 (53.10%)
Kâr faktörü:
23.62
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
1.96 USD
Ortalama zarar:
-0.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.46 USD (3)
Aylık büyüme:
7 389.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.46 USD (5.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.91% (5.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|EURUSD
|44
|GBPUSD
|1
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|230
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|400
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 8
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
FXDD-MT4 Live Server
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Pro
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 44
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US03-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.02 × 56
|
ViproMarkets-Live
|0.11 × 9
|
GoMarkets-Real 2
|0.15 × 67
|
FBS-Real-7
|0.27 × 11
|
JustForex-Live
|0.28 × 18
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.37 × 130
|
XMGlobal-Real 30
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.40 × 91
|
XM.COM-Real 20
|0.42 × 36
İnceleme yok