SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trader 777
Aleksandr Kolesnichenko

Trader 777

Aleksandr Kolesnichenko
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-5
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
92 (96.84%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (3.16%)
En iyi işlem:
37.20 USD
En kötü işlem:
-11.50 USD
Brüt kâr:
323.91 USD (22 975 pips)
Brüt zarar:
-18.31 USD (1 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (102.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.42 USD (40)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
26.57
Alış işlemleri:
61 (64.21%)
Satış işlemleri:
34 (35.79%)
Kâr faktörü:
17.69
Beklenen getiri:
3.22 USD
Ortalama kâr:
3.52 USD
Ortalama zarar:
-6.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.50 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.50 USD (4.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 306
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.20 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +102.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.24 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 491
RoboForex-Pro-4
2.06 × 72
ICMarketsSC-Live23
2.23 × 35
RoboForex-Pro-5
3.15 × 821
FusionMarkets-Live 2
3.44 × 34
RoboForex-Pro
3.67 × 9
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.39 × 97
Alpari-Pro.ECN
7.53 × 55
XMGlobal-Real 24
14.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Intraday trading.
A stop loss is set.
Trading is based on fundamental analysis.
Important economic data and press conferences are monitored.

İnceleme yok
2025.11.08 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 09:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol