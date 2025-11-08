- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
92 (96.84%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (3.16%)
En iyi işlem:
37.20 USD
En kötü işlem:
-11.50 USD
Brüt kâr:
323.91 USD (22 975 pips)
Brüt zarar:
-18.31 USD (1 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (102.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.42 USD (40)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
26.57
Alış işlemleri:
61 (64.21%)
Satış işlemleri:
34 (35.79%)
Kâr faktörü:
17.69
Beklenen getiri:
3.22 USD
Ortalama kâr:
3.52 USD
Ortalama zarar:
-6.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.50 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.50 USD (4.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|306
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.20 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +102.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 491
|
RoboForex-Pro-4
|2.06 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.23 × 35
|
RoboForex-Pro-5
|3.15 × 821
|
FusionMarkets-Live 2
|3.44 × 34
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.39 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|7.53 × 55
|
XMGlobal-Real 24
|14.50 × 2
Intraday trading.
A stop loss is set.
Trading is based on fundamental analysis.
Important economic data and press conferences are monitored.
İnceleme yok