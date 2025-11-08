- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
141 (69.11%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (30.88%)
En iyi işlem:
100.50 USD
En kötü işlem:
-46.37 USD
Brüt kâr:
1 484.88 USD (755 811 pips)
Brüt zarar:
-723.21 USD (548 257 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (63.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
277.06 USD (17)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
204
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
7.98
Alış işlemleri:
113 (55.39%)
Satış işlemleri:
91 (44.61%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
3.73 USD
Ortalama kâr:
10.53 USD
Ortalama zarar:
-11.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-74.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.48 USD (6)
Aylık büyüme:
15.23%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.05 USD
Maksimum:
95.39 USD (1.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|762
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|208K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.50 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +63.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok