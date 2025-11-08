SinyallerBölümler
Alberto Boada

Friday Pulse FPMarkets

0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
23 (74.19%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (25.81%)
En iyi işlem:
6.49 USD
En kötü işlem:
-7.44 USD
Brüt kâr:
82.46 USD (1 565 pips)
Brüt zarar:
-48.55 USD (688 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (40.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.98 USD (11)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.88%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
12 (38.71%)
Satış işlemleri:
19 (61.29%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.09 USD
Ortalama kâr:
3.59 USD
Ortalama zarar:
-6.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-34.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.93 USD (8)
Aylık büyüme:
3.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.60 USD
Maksimum:
35.29 USD (3.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.08% (0.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD.r 4
EURCAD.r 4
CADCHF.r 4
CADJPY.r 3
NZDJPY.r 2
AUDUSD.r 2
NZDCHF.r 2
USDCAD.r 2
GBPCHF.r 2
EURAUD.r 1
AUDCHF.r 1
EURUSD.r 1
GBPAUD.r 1
AUDJPY.r 1
EURGBP.r 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD.r 18
EURCAD.r 17
CADCHF.r 3
CADJPY.r 5
NZDJPY.r 7
AUDUSD.r -3
NZDCHF.r -5
USDCAD.r 9
GBPCHF.r 2
EURAUD.r -2
AUDCHF.r -2
EURUSD.r -3
GBPAUD.r -6
AUDJPY.r -8
EURGBP.r 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD.r 443
EURCAD.r 398
CADCHF.r 50
CADJPY.r 152
NZDJPY.r 172
AUDUSD.r -30
NZDCHF.r -30
USDCAD.r 127
GBPCHF.r 65
EURAUD.r -55
AUDCHF.r -21
EURUSD.r -41
GBPAUD.r -233
AUDJPY.r -176
EURGBP.r 56
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.49 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +40.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Friday Pulse — FP Markets Copytrading (SVX Strategies)

Friday Pulse is a fully algorithmic strategy designed to trade only around the Friday session close, focusing on the predictable flows generated when positions are closed before the weekend.

  • Trades only on Friday close

  • Based on momentum and closing flows

  • Built-in risk management

  • Available exclusively via FP Markets Social/Copy Trading

How to copy:

  1. Open an FP Markets account

  2. Fund your account.

  3. Go to FP Markets Social/Copy Trading.

  4. Subscribe directly to Friday Pulse here:
    👉 https://social.fpglobaltrading.com/portal/registration/subscription/90366/FridayPulse30

More info about the strategy:
🌐 https://svxstrategies.com/


İnceleme yok
2025.11.08 08:38
