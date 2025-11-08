- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
42 (80.76%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (19.23%)
En iyi işlem:
341.55 USD
En kötü işlem:
-473.70 USD
Brüt kâr:
2 922.46 USD (82 128 pips)
Brüt zarar:
-1 590.81 USD (34 834 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (580.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 419.99 USD (11)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
2.19
Alış işlemleri:
12 (23.08%)
Satış işlemleri:
40 (76.92%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
25.61 USD
Ortalama kâr:
69.58 USD
Ortalama zarar:
-159.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-608.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-608.91 USD (5)
Aylık büyüme:
80.75%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
453.85 USD
Maksimum:
608.91 USD (24.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.45% (608.91 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|GBPUSD
|13
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|48K
|GBPUSD
|49
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +341.55 USD
En kötü işlem: -474 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +580.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -608.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 3
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.50 × 2
|
LiteForex-ECN.com
|0.75 × 8
|
RoboForex-Prime
|0.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 4
|
InfinoxLimited-Live03
|1.38 × 8
|
ICMarkets-Live22
|1.50 × 2
With years of professional experience in forex and gold trading, our fund focuses on delivering consistent, long-term profits through disciplined risk
İnceleme yok