SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TitanEdge Fund Pro
Qingsong Lin

TitanEdge Fund Pro

Qingsong Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 81%
Exness-Real9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
42 (80.76%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (19.23%)
En iyi işlem:
341.55 USD
En kötü işlem:
-473.70 USD
Brüt kâr:
2 922.46 USD (82 128 pips)
Brüt zarar:
-1 590.81 USD (34 834 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (580.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 419.99 USD (11)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
2.19
Alış işlemleri:
12 (23.08%)
Satış işlemleri:
40 (76.92%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
25.61 USD
Ortalama kâr:
69.58 USD
Ortalama zarar:
-159.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-608.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-608.91 USD (5)
Aylık büyüme:
80.75%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
453.85 USD
Maksimum:
608.91 USD (24.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.45% (608.91 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 51
GBPUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
GBPUSD 13
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 48K
GBPUSD 49
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +341.55 USD
En kötü işlem: -474 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +580.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -608.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
DBGMarkets-Live2
0.00 × 1
Dukascopy-live-1
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 3
IronFX-Real11
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-Real17
0.13 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.50 × 2
LiteForex-ECN.com
0.75 × 8
RoboForex-Prime
0.75 × 8
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 4
InfinoxLimited-Live03
1.38 × 8
ICMarkets-Live22
1.50 × 2
27 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
With years of professional experience in forex and gold trading, our fund focuses on delivering consistent, long-term profits through disciplined risk
İnceleme yok
2025.11.08 05:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.08 05:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol