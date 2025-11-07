- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
417
Kârla kapanan işlemler:
257 (61.63%)
Zararla kapanan işlemler:
160 (38.37%)
En iyi işlem:
58.43 USD
En kötü işlem:
-29.01 USD
Brüt kâr:
3 234.20 USD (325 298 pips)
Brüt zarar:
-3 138.46 USD (312 658 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (198.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
198.07 USD (15)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
298 (71.46%)
Satış işlemleri:
119 (28.54%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
12.58 USD
Ortalama zarar:
-19.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-158.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.30 USD (7)
Aylık büyüme:
13.48%
Yıllık tahmin:
163.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.46 USD
Maksimum:
773.79 USD (72.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.48% (773.79 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|96
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.43 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +198.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -158.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
İnceleme yok