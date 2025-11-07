SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / YT Gold Project Live Special
Botond Ratonyi

YT Gold Project Live Special

Botond Ratonyi
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 89%
PepperstoneUK-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
417
Kârla kapanan işlemler:
257 (61.63%)
Zararla kapanan işlemler:
160 (38.37%)
En iyi işlem:
58.43 USD
En kötü işlem:
-29.01 USD
Brüt kâr:
3 234.20 USD (325 298 pips)
Brüt zarar:
-3 138.46 USD (312 658 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (198.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
198.07 USD (15)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
298 (71.46%)
Satış işlemleri:
119 (28.54%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
12.58 USD
Ortalama zarar:
-19.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-158.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.30 USD (7)
Aylık büyüme:
13.48%
Yıllık tahmin:
163.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.46 USD
Maksimum:
773.79 USD (72.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.48% (773.79 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 417
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 96
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.43 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +198.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -158.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.07 22:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.53% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 22:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 18 days
2025.11.07 22:09
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol