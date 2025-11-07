SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / YT Gold Project Live
Botond Ratonyi

YT Gold Project Live

Botond Ratonyi
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 46%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
583
Kârla kapanan işlemler:
313 (53.68%)
Zararla kapanan işlemler:
270 (46.31%)
En iyi işlem:
47.08 USD
En kötü işlem:
-31.96 USD
Brüt kâr:
1 788.52 USD (179 471 pips)
Brüt zarar:
-1 671.83 USD (165 387 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (71.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.34 USD (10)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
53.96%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
547 (93.83%)
Satış işlemleri:
36 (6.17%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
5.71 USD
Ortalama zarar:
-6.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-51.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.85 USD (4)
Aylık büyüme:
25.91%
Yıllık tahmin:
314.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.90 USD
Maksimum:
162.41 USD (46.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.66% (162.41 USD)
Varlığa göre:
0.52% (1.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 583
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 117
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.08 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +71.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
İnceleme yok
2025.11.07 22:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.16% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 22:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.