İşlemler:
583
Kârla kapanan işlemler:
313 (53.68%)
Zararla kapanan işlemler:
270 (46.31%)
En iyi işlem:
47.08 USD
En kötü işlem:
-31.96 USD
Brüt kâr:
1 788.52 USD (179 471 pips)
Brüt zarar:
-1 671.83 USD (165 387 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (71.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.34 USD (10)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
53.96%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
547 (93.83%)
Satış işlemleri:
36 (6.17%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
5.71 USD
Ortalama zarar:
-6.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-51.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.85 USD (4)
Aylık büyüme:
25.91%
Yıllık tahmin:
314.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.90 USD
Maksimum:
162.41 USD (46.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.66% (162.41 USD)
Varlığa göre:
0.52% (1.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|583
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|117
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.08 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +71.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
