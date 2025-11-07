SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FOREX MASTERS UAE
Ziead Hazem Hasan Khatab

FOREX MASTERS UAE

Ziead Hazem Hasan Khatab
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -45%
Exness-MT5Real35
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
28 (49.12%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (50.88%)
En iyi işlem:
88.53 USD
En kötü işlem:
-53.96 USD
Brüt kâr:
203.92 USD (84 966 pips)
Brüt zarar:
-419.07 USD (146 472 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (39.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.53 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
63.67%
Maks. mevduat yükü:
54.77%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
29 (50.88%)
Satış işlemleri:
28 (49.12%)
Kâr faktörü:
0.49
Beklenen getiri:
-3.77 USD
Ortalama kâr:
7.28 USD
Ortalama zarar:
-14.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-91.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.44 USD (3)
Aylık büyüme:
-44.67%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
215.15 USD
Maksimum:
217.54 USD (44.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.95% (217.54 USD)
Varlığa göre:
20.13% (80.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 56
GBPAUDm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -216
GBPAUDm 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -62K
GBPAUDm 19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +88.53 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +39.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real35" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

WE ARE THE FOREX MASTERS AND THIS SIGNAL IS HERE TO STAY AND GROW WITH OVER +15 YEARS IN THE MARKET WE ARE HERE TO MAKE YOU A STEADY INCOME FROM THE MARKET 
FOLLOW US ON TELEGRAM 
https://t.me/+nvZ1juOoDzI0Njdk
İnceleme yok
2025.11.10 13:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 02:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 01:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 20:59
Share of trading days is too low
2025.11.07 20:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 20:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 19:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 19:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 19:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.07 19:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 19:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
