- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
14 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (22.22%)
En iyi işlem:
45.40 USD
En kötü işlem:
-40.56 USD
Brüt kâr:
268.02 USD (6 811 pips)
Brüt zarar:
-82.23 USD (2 738 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (133.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
133.45 USD (9)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
4.58
Alış işlemleri:
13 (72.22%)
Satış işlemleri:
5 (27.78%)
Kâr faktörü:
3.26
Beklenen getiri:
10.32 USD
Ortalama kâr:
19.14 USD
Ortalama zarar:
-20.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.56 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.67 USD
Maksimum:
40.56 USD (12.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|GBPUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|102
|GBPUSD
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.8K
|GBPUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.40 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +133.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FlexyMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
