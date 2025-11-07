- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Düşüş
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
169 (73.79%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (26.20%)
En iyi işlem:
39.10 USD
En kötü işlem:
-32.70 USD
Brüt kâr:
758.97 USD (701 180 pips)
Brüt zarar:
-273.37 USD (140 728 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (57.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.76 USD (26)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
149
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
7.64
Alış işlemleri:
219 (95.63%)
Satış işlemleri:
10 (4.37%)
Kâr faktörü:
2.78
Beklenen getiri:
2.12 USD
Ortalama kâr:
4.49 USD
Ortalama zarar:
-4.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-4.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.08 USD (2)
Aylık büyüme:
9 350.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
63.57 USD (12.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|US500_x100
|40
|BTCUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|352
|US500_x100
|104
|BTCUSD
|29
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|277K
|US500_x100
|2.4K
|BTCUSD
|281K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.10 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +57.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
