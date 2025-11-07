SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Target 100k
Yu Jing Liao

Target 100k

Yu Jing Liao
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
169 (73.79%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (26.20%)
En iyi işlem:
39.10 USD
En kötü işlem:
-32.70 USD
Brüt kâr:
758.97 USD (701 180 pips)
Brüt zarar:
-273.37 USD (140 728 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (57.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.76 USD (26)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
149
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
7.64
Alış işlemleri:
219 (95.63%)
Satış işlemleri:
10 (4.37%)
Kâr faktörü:
2.78
Beklenen getiri:
2.12 USD
Ortalama kâr:
4.49 USD
Ortalama zarar:
-4.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-4.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.08 USD (2)
Aylık büyüme:
9 350.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
63.57 USD (12.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 167
US500_x100 40
BTCUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 352
US500_x100 104
BTCUSD 29
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 277K
US500_x100 2.4K
BTCUSD 281K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
稳定盈利
İnceleme yok
2025.11.07 19:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 19:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
