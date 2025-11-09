- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
17 (62.96%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (37.04%)
En iyi işlem:
10.71 USD
En kötü işlem:
-8.38 USD
Brüt kâr:
49.08 USD (269 894 pips)
Brüt zarar:
-48.36 USD (53 213 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (30.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.81 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
55.16%
Maks. mevduat yükü:
74.33%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
18 (66.67%)
Satış işlemleri:
9 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
2.89 USD
Ortalama zarar:
-4.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-25.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.01 USD (5)
Aylık büyüme:
-97.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.69 USD (37.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.78% (30.69 USD)
Varlığa göre:
46.25% (6.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|22
|BTCUSD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|-21
|BTCUSD
|22
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|-2.1K
|BTCUSD
|219K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.71 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +30.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok