Diki Sahbana

Good Valley

Diki Sahbana
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -98%
VantageInternational-Live 7
1:2000
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
17 (62.96%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (37.04%)
En iyi işlem:
10.71 USD
En kötü işlem:
-8.38 USD
Brüt kâr:
49.08 USD (269 894 pips)
Brüt zarar:
-48.36 USD (53 213 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (30.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.81 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
55.16%
Maks. mevduat yükü:
74.33%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
18 (66.67%)
Satış işlemleri:
9 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
2.89 USD
Ortalama zarar:
-4.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-25.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.01 USD (5)
Aylık büyüme:
-97.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.69 USD (37.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.78% (30.69 USD)
Varlığa göre:
46.25% (6.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 22
BTCUSD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ -21
BTCUSD 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ -2.1K
BTCUSD 219K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.71 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +30.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.11 15:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.11 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.11 13:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 12:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 12:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 11:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 11:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 06:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 06:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 03:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.11.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 08:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 08:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
