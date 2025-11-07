- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
19.03 USD
En kötü işlem:
-19.12 USD
Brüt kâr:
73.09 USD (7 444 pips)
Brüt zarar:
-19.12 USD (1 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (50.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.13 USD (4)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.82
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
3.82
Beklenen getiri:
6.75 USD
Ortalama kâr:
10.44 USD
Ortalama zarar:
-19.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-19.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.12 USD (1)
Aylık büyüme:
5.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.12 USD (1.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|8
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.i
|54
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.i
|5.6K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.03 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +50.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IntlMitraFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
