Aleksandr Orlov

Alfa01112005

Aleksandr Orlov
0 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 25%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
74 (69.81%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (30.19%)
En iyi işlem:
7 845.14 RUB
En kötü işlem:
-7 448.73 RUB
Brüt kâr:
44 306.08 RUB (51 715 pips)
Brüt zarar:
-25 777.48 RUB (40 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (15 987.46 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
15 987.46 RUB (24)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
63.37%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
70 (66.04%)
Satış işlemleri:
36 (33.96%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
174.80 RUB
Ortalama kâr:
598.73 RUB
Ortalama zarar:
-805.55 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-5 347.47 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-14 843.36 RUB (6)
Aylık büyüme:
2.02%
Yıllık tahmin:
24.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 171.52 RUB
Maksimum:
14 895.83 RUB (22.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.97% (14 895.83 RUB)
Varlığa göre:
4.04% (657.18 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#LCO 14
USDCHFrfd 10
USDCADrfd 9
EURAUDrfd 8
USDJPYrfd 8
GBPJPYrfd 8
EURJPYrfd 8
EURGBPrfd 8
EURUSDrfd 7
AUDJPYrfd 5
GBPUSDrfd 4
EURNZDrfd 3
GBPCHFrfd 3
AUDUSDrfd 2
NZDUSDrfd 2
XAUUSDrfd 2
XAGUSDrfd 2
GBPNZDrfd 1
EURSEKrfd 1
USDDKKrfd 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#LCO 13
USDCHFrfd -126
USDCADrfd 5
EURAUDrfd 18
USDJPYrfd 24
GBPJPYrfd -33
EURJPYrfd 54
EURGBPrfd -15
EURUSDrfd -36
AUDJPYrfd 23
GBPUSDrfd -15
EURNZDrfd 10
GBPCHFrfd 113
AUDUSDrfd 12
NZDUSDrfd -8
XAUUSDrfd 138
XAGUSDrfd 154
GBPNZDrfd 4
EURSEKrfd -14
USDDKKrfd -14
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#LCO 393
USDCHFrfd -3.6K
USDCADrfd -142
EURAUDrfd 2.1K
USDJPYrfd 1.6K
GBPJPYrfd -5.4K
EURJPYrfd 1.9K
EURGBPrfd -1K
EURUSDrfd -2.5K
AUDJPYrfd 1.5K
GBPUSDrfd -884
EURNZDrfd 811
GBPCHFrfd 2.3K
AUDUSDrfd 165
NZDUSDrfd -508
XAUUSDrfd 7.1K
XAGUSDrfd 23K
GBPNZDrfd 453
EURSEKrfd -9.6K
USDDKKrfd -6.2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 845.14 RUB
En kötü işlem: -7 449 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +15 987.46 RUB
Maksimum ardışık zarar: -5 347.47 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.07 16:50
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 10.4% of days out of the 423 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alfa01112005
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
31K
RUB
60
0%
106
69%
100%
1.71
174.80
RUB
48%
1:40
