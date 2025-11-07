- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
4.48 USD
En kötü işlem:
-5.49 USD
Brüt kâr:
13.58 USD (1 159 pips)
Brüt zarar:
-6.42 USD (555 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (9.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.09 USD (4)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
2.26 USD
Ortalama zarar:
-3.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.49 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.78 USD
Maksimum:
5.59 USD (0.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.x
|6
|AUDCAD.x
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.x
|5
|AUDCAD.x
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.x
|488
|AUDCAD.x
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.48 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoatFunded-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
