- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
7 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
En iyi işlem:
224.20 USD
En kötü işlem:
-167.54 USD
Brüt kâr:
288.72 USD (8 416 pips)
Brüt zarar:
-291.61 USD (15 269 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (243.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
243.03 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
49.36%
Maks. mevduat yükü:
1456.78%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
6 (54.55%)
Satış işlemleri:
5 (45.45%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.26 USD
Ortalama kâr:
41.25 USD
Ortalama zarar:
-72.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-277.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-277.80 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.89 USD
Maksimum:
277.80 USD (58.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (277.80 USD)
Varlığa göre:
43.31% (119.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +224.20 USD
En kötü işlem: -168 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +243.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -277.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Scalping.
İnceleme yok