- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
813
Kârla kapanan işlemler:
738 (90.77%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (9.23%)
En iyi işlem:
2.55 USD
En kötü işlem:
-11.18 USD
Brüt kâr:
477.63 USD (47 521 pips)
Brüt zarar:
-377.93 USD (37 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
102 (77.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.60 USD (102)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
93.63%
Maks. mevduat yükü:
27.12%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
819
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
808 (99.38%)
Satış işlemleri:
5 (0.62%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
0.65 USD
Ortalama zarar:
-5.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.89 USD (4)
Aylık büyüme:
35.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.83 USD
Maksimum:
159.24 USD (49.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.72% (159.24 USD)
Varlığa göre:
14.66% (40.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|811
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|99
|EURUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.7K
|EURUSD
|18
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.55 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 102
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +77.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1785
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.15 × 341
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
RoboForex-ECN-2
|1.23 × 709
|
ICMarketsSC-Live24
|1.26 × 317
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
ICMarketsSC-Live16
|1.83 × 103
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
USD
280
USD
USD
1
100%
813
90%
94%
1.26
0.12
USD
USD
40%
1:500