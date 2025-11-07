SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fast Scalping
Hizbullah Mangal

Fast Scalping

Hizbullah Mangal
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
813
Kârla kapanan işlemler:
738 (90.77%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (9.23%)
En iyi işlem:
2.55 USD
En kötü işlem:
-11.18 USD
Brüt kâr:
477.63 USD (47 521 pips)
Brüt zarar:
-377.93 USD (37 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
102 (77.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.60 USD (102)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
93.63%
Maks. mevduat yükü:
27.12%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
819
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
808 (99.38%)
Satış işlemleri:
5 (0.62%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
0.65 USD
Ortalama zarar:
-5.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.89 USD (4)
Aylık büyüme:
35.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.83 USD
Maksimum:
159.24 USD (49.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.72% (159.24 USD)
Varlığa göre:
14.66% (40.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 811
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 99
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.7K
EURUSD 18
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.55 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 102
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +77.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1785
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 341
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 709
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
42 daha fazla...
.
İnceleme yok
2025.11.07 17:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fast Scalping
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
280
USD
1
100%
813
90%
94%
1.26
0.12
USD
40%
1:500
Kopyala

