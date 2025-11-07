SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / World peace mt4 V10
Zaiyong Zhang

World peace mt4 V10

Zaiyong Zhang
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
HantecMarketsV-S2-Main
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
37.98 USD
En kötü işlem:
-17.34 USD
Brüt kâr:
37.98 USD (632 pips)
Brüt zarar:
-17.34 USD (578 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (37.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.98 USD (1)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
10.32 USD
Ortalama kâr:
37.98 USD
Ortalama zarar:
-17.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-17.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.34 USD (1)
Aylık büyüme:
4.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.34 USD (3.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 21
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 54
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.98 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +37.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsV-S2-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ECMarkets-Live02
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
Our EA is characterized by stability, low withdrawal, strong and stable profitability. Our team members include many top talents in the world, including 10 financial postdocs, 8 experts and professors, and more than 20 professional and technical personnel. The team's aim is to serve everyone sincerely, make users feel at ease and make customers feel comfortable and steadfast.
İnceleme yok
2025.11.07 14:40
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.07 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 14:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
