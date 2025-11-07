- Büyüme
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
47 (88.67%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (11.32%)
En iyi işlem:
2.53 USD
En kötü işlem:
-3.49 USD
Brüt kâr:
46.13 USD (4 592 pips)
Brüt zarar:
-5.24 USD (523 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (15.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.00 USD (14)
Sharpe oranı:
0.82
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
11.72
Alış işlemleri:
32 (60.38%)
Satış işlemleri:
21 (39.62%)
Kâr faktörü:
8.80
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
0.98 USD
Ortalama zarar:
-0.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.49 USD (1)
Aylık büyüme:
20.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.49 USD (1.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|41
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.53 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors.
