İşlemler:
293
Kârla kapanan işlemler:
262 (89.41%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (10.58%)
En iyi işlem:
4.36 USD
En kötü işlem:
-31.06 USD
Brüt kâr:
723.56 USD (72 024 pips)
Brüt zarar:
-354.12 USD (35 396 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
144 (433.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
433.19 USD (144)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
19.96%
Maks. mevduat yükü:
1.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
293
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
1.52
Alış işlemleri:
146 (49.83%)
Satış işlemleri:
147 (50.17%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
1.26 USD
Ortalama kâr:
2.76 USD
Ortalama zarar:
-11.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-209.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-209.87 USD (11)
Aylık büyüme:
30.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
243.83 USD (14.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.21% (243.83 USD)
Varlığa göre:
6.88% (106.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|293
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|369
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.36 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 144
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +433.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -209.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
Pepperstone-Edge01
|5.79 × 56
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
EightcapLtd-Real-4
|8.58 × 387
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|15.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
293
89%
20%
2.04
1.26
USD
USD
14%
1:500