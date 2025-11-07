- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
133 (90.47%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (9.52%)
En iyi işlem:
16.73 USD
En kötü işlem:
-8.73 USD
Brüt kâr:
424.55 USD (21 634 pips)
Brüt zarar:
-36.65 USD (1 268 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (59.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.02 USD (10)
Sharpe oranı:
1.01
Alım-satım etkinliği:
14.56%
Maks. mevduat yükü:
2.95%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
44.08
Alış işlemleri:
63 (42.86%)
Satış işlemleri:
84 (57.14%)
Kâr faktörü:
11.58
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
3.19 USD
Ortalama zarar:
-2.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.73 USD (1)
Aylık büyüme:
129.30%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
8.80 USD (1.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.66% (8.80 USD)
Varlığa göre:
0.83% (5.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|388
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.73 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +59.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 12
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29240
