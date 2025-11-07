SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Silent Gains
Radoslaw Maciej Macek

Silent Gains

Radoslaw Maciej Macek
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 269%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 441
Kârla kapanan işlemler:
1 133 (78.62%)
Zararla kapanan işlemler:
308 (21.37%)
En iyi işlem:
1 415.74 EUR
En kötü işlem:
-218.52 EUR
Brüt kâr:
11 020.48 EUR (119 493 pips)
Brüt zarar:
-4 356.27 EUR (59 121 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (192.11 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 415.74 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.30%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
15.30
Alış işlemleri:
1 062 (73.70%)
Satış işlemleri:
379 (26.30%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
4.62 EUR
Ortalama kâr:
9.73 EUR
Ortalama zarar:
-14.14 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-99.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-432.80 EUR (6)
Aylık büyüme:
13.16%
Yıllık tahmin:
159.69%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 EUR
Maksimum:
435.64 EUR (5.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.05% (434.35 EUR)
Varlığa göre:
2.32% (148.86 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1438
GBPAUD 2
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 7.6K
GBPAUD -2
EURUSD -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 60K
GBPAUD -19
EURUSD -73
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 415.74 EUR
En kötü işlem: -219 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +192.11 EUR
Maksimum ardışık zarar: -99.83 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
The Silent Gains strategy was designed for traders who seek systematic loss recovery in the ever-changing conditions of the Forex market. Its core principle is the dynamic opening of additional positions when the market temporarily moves against the initial trade.

This approach helps reduce the average entry cost and increase the probability of closing a trading series in profit, even after periods of temporary drawdown.


İnceleme yok
2025.11.07 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Silent Gains
Ayda 40 USD
269%
0
0
USD
6.4K
EUR
39
97%
1 441
78%
100%
2.52
4.62
EUR
5%
1:500
Kopyala

