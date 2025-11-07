SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Benyamin2
Mahdi Ariani

Benyamin2

Mahdi Ariani
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
WMMarkets-REAL
1:10
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
21 (38.88%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (61.11%)
En iyi işlem:
51.10 USD
En kötü işlem:
-37.80 USD
Brüt kâr:
525.70 USD (955 pips)
Brüt zarar:
-639.20 USD (1 040 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (82.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.50 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
29 (53.70%)
Satış işlemleri:
25 (46.30%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-2.10 USD
Ortalama kâr:
25.03 USD
Ortalama zarar:
-19.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-127.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-127.20 USD (6)
Aylık büyüme:
-5.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
206.50 USD
Maksimum:
344.90 USD (24.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30.Z25 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30.Z25 -114
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30.Z25 -85
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.10 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +82.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -127.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WMMarkets-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

ok
İnceleme yok
2025.11.07 10:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
