- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
21 (38.88%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (61.11%)
En iyi işlem:
51.10 USD
En kötü işlem:
-37.80 USD
Brüt kâr:
525.70 USD (955 pips)
Brüt zarar:
-639.20 USD (1 040 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (82.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.50 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
29 (53.70%)
Satış işlemleri:
25 (46.30%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-2.10 USD
Ortalama kâr:
25.03 USD
Ortalama zarar:
-19.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-127.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-127.20 USD (6)
Aylık büyüme:
-5.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
206.50 USD
Maksimum:
344.90 USD (24.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30.Z25
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30.Z25
|-114
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30.Z25
|-85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.10 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +82.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -127.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WMMarkets-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
ok
İnceleme yok