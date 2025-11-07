SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / J3N16
Oender Kilic

J3N16

Oender Kilic
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -38%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
5.64 EUR
En kötü işlem:
-27.60 EUR
Brüt kâr:
8.69 EUR (434 pips)
Brüt zarar:
-27.60 EUR (630 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (8.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8.69 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.33
Alım-satım etkinliği:
48.69%
Maks. mevduat yükü:
153.09%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.31
Beklenen getiri:
-4.73 EUR
Ortalama kâr:
2.90 EUR
Ortalama zarar:
-27.60 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-27.60 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-27.60 EUR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.91 EUR
Maksimum:
27.60 EUR (47.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.03% (27.60 EUR)
Varlığa göre:
57.49% (33.74 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -22
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -196
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.64 EUR
En kötü işlem: -28 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -27.60 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.07 11:30
Share of trading days is too low
2025.11.07 11:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 11:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 10:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.07 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 10:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol