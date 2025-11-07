- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
5.64 EUR
En kötü işlem:
-27.60 EUR
Brüt kâr:
8.69 EUR (434 pips)
Brüt zarar:
-27.60 EUR (630 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (8.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8.69 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.33
Alım-satım etkinliği:
48.69%
Maks. mevduat yükü:
153.09%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.31
Beklenen getiri:
-4.73 EUR
Ortalama kâr:
2.90 EUR
Ortalama zarar:
-27.60 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-27.60 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-27.60 EUR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.91 EUR
Maksimum:
27.60 EUR (47.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.03% (27.60 EUR)
Varlığa göre:
57.49% (33.74 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-22
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-196
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.64 EUR
En kötü işlem: -28 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -27.60 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
