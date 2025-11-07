SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RoBootXS
Ali Aram Tahir Tahir

RoBootXS

Ali Aram Tahir Tahir
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
Exness-MT5Real32
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
117 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (13.33%)
En iyi işlem:
47.14 USD
En kötü işlem:
-58.68 USD
Brüt kâr:
244.26 USD (203 296 pips)
Brüt zarar:
-166.39 USD (152 009 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (37.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.13 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
93.90%
Maks. mevduat yükü:
9.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
123 (91.11%)
Satış işlemleri:
12 (8.89%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
2.09 USD
Ortalama zarar:
-9.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-95.81 USD (2)
Aylık büyüme:
26.94%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.92 USD
Maksimum:
103.37 USD (33.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.08% (103.37 USD)
Varlığa göre:
6.66% (12.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 123
EURUSDm 7
USDCHFm 3
GBPJPYm 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 75
EURUSDm -11
USDCHFm 0
GBPJPYm 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 51K
EURUSDm -1.1K
USDCHFm -6
GBPJPYm 1.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.14 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +37.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.30 14:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.11.25 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RoBootXS
Ayda 30 USD
40%
0
0
USD
200
USD
6
88%
135
86%
94%
1.46
0.58
USD
33%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.