SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ABDUL RAZZAK
Yulian Rusnadi

ABDUL RAZZAK

Yulian Rusnadi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -36%
Exness-Real4
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
67 (34.35%)
Zararla kapanan işlemler:
128 (65.64%)
En iyi işlem:
2.03 USD
En kötü işlem:
-4.10 USD
Brüt kâr:
69.86 USD (69 833 pips)
Brüt zarar:
-255.39 USD (255 305 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (18.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.38 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.70
Alım-satım etkinliği:
81.75%
Maks. mevduat yükü:
91.29%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
214
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
111 (56.92%)
Satış işlemleri:
84 (43.08%)
Kâr faktörü:
0.27
Beklenen getiri:
-0.95 USD
Ortalama kâr:
1.04 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
78 (-158.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-158.13 USD (78)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
185.53 USD
Maksimum:
201.70 USD (37.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.86% (201.70 USD)
Varlığa göre:
9.10% (30.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 195
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -186
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -185K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.03 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 78
Maksimum ardışık kâr: +18.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -158.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real
4.25 × 4
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real29
12.00 × 2
Exness-Real4
12.22 × 417
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.07 08:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 08:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 07:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 07:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 07:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ABDUL RAZZAK
Ayda 30 USD
-36%
0
0
USD
331
USD
1
100%
195
34%
82%
0.27
-0.95
USD
38%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.