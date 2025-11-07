- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
67 (34.35%)
Zararla kapanan işlemler:
128 (65.64%)
En iyi işlem:
2.03 USD
En kötü işlem:
-4.10 USD
Brüt kâr:
69.86 USD (69 833 pips)
Brüt zarar:
-255.39 USD (255 305 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (18.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.38 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.70
Alım-satım etkinliği:
81.75%
Maks. mevduat yükü:
91.29%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
214
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
111 (56.92%)
Satış işlemleri:
84 (43.08%)
Kâr faktörü:
0.27
Beklenen getiri:
-0.95 USD
Ortalama kâr:
1.04 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
78 (-158.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-158.13 USD (78)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
185.53 USD
Maksimum:
201.70 USD (37.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.86% (201.70 USD)
Varlığa göre:
9.10% (30.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|195
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-186
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-185K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.03 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 78
Maksimum ardışık kâr: +18.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -158.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ProCent
|0.13 × 56
|
Exness-Real7
|0.50 × 32
|
Armada-Live
|3.08 × 26
|
Exness-Real6
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.25 × 4
|
Exness-Real16
|4.29 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|5.15 × 20
|
JFD-Live
|6.38 × 8
|
ICMarkets-Live01
|7.67 × 672
|
Exness-Real2
|7.98 × 49
|
BlackBullMarkets-Live
|11.52 × 77
|
Exness-Real29
|12.00 × 2
|
Exness-Real4
|12.22 × 417
|
Pepperstone-Edge05
|13.17 × 23
|
Exness-Real5
|13.68 × 44
|
ICMarkets-Live3
|15.63 × 16
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|20.65 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|26.35 × 17
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-36%
0
0
USD
USD
331
USD
USD
1
100%
195
34%
82%
0.27
-0.95
USD
USD
38%
1:400