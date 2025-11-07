- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
21 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (41.67%)
En iyi işlem:
22.91 USD
En kötü işlem:
-21.07 USD
Brüt kâr:
159.41 USD (15 939 pips)
Brüt zarar:
-156.94 USD (15 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (88.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.17 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
22 (61.11%)
Satış işlemleri:
14 (38.89%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
7.59 USD
Ortalama zarar:
-10.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-28.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.37 USD (3)
Aylık büyüme:
0.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.49 USD
Maksimum:
46.75 USD (18.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.75% (41.49 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|36
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|2
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|317
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.91 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +88.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
