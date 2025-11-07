- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
58 (42.64%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (57.35%)
En iyi işlem:
40.81 USD
En kötü işlem:
-29.29 USD
Brüt kâr:
551.08 USD (55 084 pips)
Brüt zarar:
-697.14 USD (68 264 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (15.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.95 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
112 (82.35%)
Satış işlemleri:
24 (17.65%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-1.07 USD
Ortalama kâr:
9.50 USD
Ortalama zarar:
-8.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-149.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.42 USD (16)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
192.62 USD
Maksimum:
261.14 USD (119.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (188.93 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|-146
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.81 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +15.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok