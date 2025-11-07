SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XUSDJPY
Reynor Buenaflor

XUSDJPY

Reynor Buenaflor
0 inceleme
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -70%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14 870
Kârla kapanan işlemler:
8 872 (59.66%)
Zararla kapanan işlemler:
5 998 (40.34%)
En iyi işlem:
9 775.14 USD
En kötü işlem:
-11 622.32 USD
Brüt kâr:
789 506.16 USD (4 003 202 pips)
Brüt zarar:
-962 314.37 USD (13 690 554 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (3 205.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 103.06 USD (34)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.06%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.73
Alış işlemleri:
7 576 (50.95%)
Satış işlemleri:
7 294 (49.05%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-11.62 USD
Ortalama kâr:
88.99 USD
Ortalama zarar:
-160.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
134 (-14 202.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61 354.70 USD (21)
Aylık büyüme:
1.14%
Yıllık tahmin:
13.81%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
181 342.13 USD
Maksimum:
236 018.04 USD (232.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.45% (236 018.04 USD)
Varlığa göre:
0.05% (11.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3660
USDJPY 2660
GBPAUD 583
AUDUSD 502
EURNZD 482
USDCAD 466
GBPUSD 463
EURAUD 365
GBPNZD 317
EURJPY 302
GBPJPY 258
USDCHF 244
NZDUSD 209
GBPCAD 201
EURHKD 197
USDPLN 195
USDNOK 190
USDDKK 189
AUDJPY 188
NZDCAD 180
EURCAD 176
AUDCHF 160
GBPNOK 157
NZDJPY 135
GBPDKK 123
CHFJPY 122
USDKRW 121
USDCZK 119
CADJPY 114
CADCHF 108
GBPSGD 102
EURZAR 102
NZDSGD 99
GBPCHF 99
USDZAR 97
EURCHF 93
USDMXN 93
GBPZAR 90
EURPLN 87
NZDCHF 86
USDSEK 83
EURMXN 74
AUDCAD 71
USDSGD 68
AUDNZD 64
USDHUF 61
USDCNH 58
EURSGD 57
USDILS 52
GBPSEK 51
EURGBP 50
XAUUSD 18
USDHKD 8
USCRUDE 8
XNGUSD 5
XAGUSD 4
XCUUSD 2
XNIUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -5K
USDJPY -2K
GBPAUD -225
AUDUSD -15K
EURNZD -18K
USDCAD 3.9K
GBPUSD -26K
EURAUD 1.7K
GBPNZD -16K
EURJPY 4.5K
GBPJPY 4.3K
USDCHF 2.5K
NZDUSD 8K
GBPCAD -6.7K
EURHKD -11K
USDPLN -23K
USDNOK -6.8K
USDDKK -5.1K
AUDJPY 5.8K
NZDCAD 3K
EURCAD -3.9K
AUDCHF 1.8K
GBPNOK -832
NZDJPY -2.9K
GBPDKK -8.4K
CHFJPY 1.7K
USDKRW -6.7K
USDCZK -8.7K
CADJPY 3.2K
CADCHF -22
GBPSGD 563
EURZAR 256
NZDSGD -248
GBPCHF 669
USDZAR 943
EURCHF 891
USDMXN 1.1K
GBPZAR 747
EURPLN -947
NZDCHF 802
USDSEK 606
EURMXN 1.1K
AUDCAD -52K
USDSGD -475
AUDNZD 1.4K
USDHUF 1.8K
USDCNH -93
EURSGD 458
USDILS 847
GBPSEK -934
EURGBP 1K
XAUUSD -6.6K
USDHKD -10
USCRUDE -286
XNGUSD 554
XAGUSD 893
XCUUSD -50
XNIUSD 51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 20K
USDJPY -71K
GBPAUD -469K
AUDUSD -50K
EURNZD -352K
USDCAD -55K
GBPUSD -5.9K
EURAUD -31K
GBPNZD -234K
EURJPY 2.3K
GBPJPY 2.9K
USDCHF -30K
NZDUSD -13K
GBPCAD -115K
EURHKD -1.2M
USDPLN -430K
USDNOK -1.6M
USDDKK -771K
AUDJPY 6.5K
NZDCAD -17K
EURCAD -81K
AUDCHF -4.2K
GBPNOK -863K
NZDJPY -45K
GBPDKK -502K
CHFJPY 2.3K
USDKRW -15K
USDCZK -2.7M
CADJPY 1.3K
CADCHF -17K
GBPSGD -1.1K
EURZAR -30K
NZDSGD -7.2K
GBPCHF -240
USDZAR 30K
EURCHF 823
USDMXN 25K
GBPZAR -30K
EURPLN -22K
NZDCHF -7.1K
USDSEK -13K
EURMXN 6.9K
AUDCAD -13K
USDSGD -12K
AUDNZD -1.4K
USDHUF 1K
USDCNH -1.9K
EURSGD 926
USDILS -3.6K
GBPSEK -2.8K
EURGBP 76
XAUUSD -3.4K
USDHKD -1.1K
USCRUDE -1.8K
XNGUSD 361
XAGUSD 889
XCUUSD -98
XNIUSD 2.6K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 775.14 USD
En kötü işlem: -11 622 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +3 205.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -14 202.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 37
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
FBS-Real-3
3.50 × 68
FXCESS-Live01
5.19 × 26
Xlence-Real13
9.00 × 2
Awesome UJ trading
İnceleme yok
2025.11.07 07:27
A large drawdown may occur on the account again
Kopyala

