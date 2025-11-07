- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14 870
Kârla kapanan işlemler:
8 872 (59.66%)
Zararla kapanan işlemler:
5 998 (40.34%)
En iyi işlem:
9 775.14 USD
En kötü işlem:
-11 622.32 USD
Brüt kâr:
789 506.16 USD (4 003 202 pips)
Brüt zarar:
-962 314.37 USD (13 690 554 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (3 205.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 103.06 USD (34)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.06%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.73
Alış işlemleri:
7 576 (50.95%)
Satış işlemleri:
7 294 (49.05%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-11.62 USD
Ortalama kâr:
88.99 USD
Ortalama zarar:
-160.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
134 (-14 202.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61 354.70 USD (21)
Aylık büyüme:
1.14%
Yıllık tahmin:
13.81%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
181 342.13 USD
Maksimum:
236 018.04 USD (232.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.45% (236 018.04 USD)
Varlığa göre:
0.05% (11.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3660
|USDJPY
|2660
|GBPAUD
|583
|AUDUSD
|502
|EURNZD
|482
|USDCAD
|466
|GBPUSD
|463
|EURAUD
|365
|GBPNZD
|317
|EURJPY
|302
|GBPJPY
|258
|USDCHF
|244
|NZDUSD
|209
|GBPCAD
|201
|EURHKD
|197
|USDPLN
|195
|USDNOK
|190
|USDDKK
|189
|AUDJPY
|188
|NZDCAD
|180
|EURCAD
|176
|AUDCHF
|160
|GBPNOK
|157
|NZDJPY
|135
|GBPDKK
|123
|CHFJPY
|122
|USDKRW
|121
|USDCZK
|119
|CADJPY
|114
|CADCHF
|108
|GBPSGD
|102
|EURZAR
|102
|NZDSGD
|99
|GBPCHF
|99
|USDZAR
|97
|EURCHF
|93
|USDMXN
|93
|GBPZAR
|90
|EURPLN
|87
|NZDCHF
|86
|USDSEK
|83
|EURMXN
|74
|AUDCAD
|71
|USDSGD
|68
|AUDNZD
|64
|USDHUF
|61
|USDCNH
|58
|EURSGD
|57
|USDILS
|52
|GBPSEK
|51
|EURGBP
|50
|XAUUSD
|18
|USDHKD
|8
|USCRUDE
|8
|XNGUSD
|5
|XAGUSD
|4
|XCUUSD
|2
|XNIUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-5K
|USDJPY
|-2K
|GBPAUD
|-225
|AUDUSD
|-15K
|EURNZD
|-18K
|USDCAD
|3.9K
|GBPUSD
|-26K
|EURAUD
|1.7K
|GBPNZD
|-16K
|EURJPY
|4.5K
|GBPJPY
|4.3K
|USDCHF
|2.5K
|NZDUSD
|8K
|GBPCAD
|-6.7K
|EURHKD
|-11K
|USDPLN
|-23K
|USDNOK
|-6.8K
|USDDKK
|-5.1K
|AUDJPY
|5.8K
|NZDCAD
|3K
|EURCAD
|-3.9K
|AUDCHF
|1.8K
|GBPNOK
|-832
|NZDJPY
|-2.9K
|GBPDKK
|-8.4K
|CHFJPY
|1.7K
|USDKRW
|-6.7K
|USDCZK
|-8.7K
|CADJPY
|3.2K
|CADCHF
|-22
|GBPSGD
|563
|EURZAR
|256
|NZDSGD
|-248
|GBPCHF
|669
|USDZAR
|943
|EURCHF
|891
|USDMXN
|1.1K
|GBPZAR
|747
|EURPLN
|-947
|NZDCHF
|802
|USDSEK
|606
|EURMXN
|1.1K
|AUDCAD
|-52K
|USDSGD
|-475
|AUDNZD
|1.4K
|USDHUF
|1.8K
|USDCNH
|-93
|EURSGD
|458
|USDILS
|847
|GBPSEK
|-934
|EURGBP
|1K
|XAUUSD
|-6.6K
|USDHKD
|-10
|USCRUDE
|-286
|XNGUSD
|554
|XAGUSD
|893
|XCUUSD
|-50
|XNIUSD
|51
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|20K
|USDJPY
|-71K
|GBPAUD
|-469K
|AUDUSD
|-50K
|EURNZD
|-352K
|USDCAD
|-55K
|GBPUSD
|-5.9K
|EURAUD
|-31K
|GBPNZD
|-234K
|EURJPY
|2.3K
|GBPJPY
|2.9K
|USDCHF
|-30K
|NZDUSD
|-13K
|GBPCAD
|-115K
|EURHKD
|-1.2M
|USDPLN
|-430K
|USDNOK
|-1.6M
|USDDKK
|-771K
|AUDJPY
|6.5K
|NZDCAD
|-17K
|EURCAD
|-81K
|AUDCHF
|-4.2K
|GBPNOK
|-863K
|NZDJPY
|-45K
|GBPDKK
|-502K
|CHFJPY
|2.3K
|USDKRW
|-15K
|USDCZK
|-2.7M
|CADJPY
|1.3K
|CADCHF
|-17K
|GBPSGD
|-1.1K
|EURZAR
|-30K
|NZDSGD
|-7.2K
|GBPCHF
|-240
|USDZAR
|30K
|EURCHF
|823
|USDMXN
|25K
|GBPZAR
|-30K
|EURPLN
|-22K
|NZDCHF
|-7.1K
|USDSEK
|-13K
|EURMXN
|6.9K
|AUDCAD
|-13K
|USDSGD
|-12K
|AUDNZD
|-1.4K
|USDHUF
|1K
|USDCNH
|-1.9K
|EURSGD
|926
|USDILS
|-3.6K
|GBPSEK
|-2.8K
|EURGBP
|76
|XAUUSD
|-3.4K
|USDHKD
|-1.1K
|USCRUDE
|-1.8K
|XNGUSD
|361
|XAGUSD
|889
|XCUUSD
|-98
|XNIUSD
|2.6K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9 775.14 USD
En kötü işlem: -11 622 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +3 205.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -14 202.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
