Ong Kai Wei Edmund

AzureSG

Ong Kai Wei Edmund
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -35%
FPMarketsSC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
66 (33.84%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (66.15%)
En iyi işlem:
40.94 USD
En kötü işlem:
-41.12 USD
Brüt kâr:
618.10 USD (205 983 pips)
Brüt zarar:
-673.92 USD (225 627 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (71.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.07 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
85 (43.59%)
Satış işlemleri:
110 (56.41%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.29 USD
Ortalama kâr:
9.37 USD
Ortalama zarar:
-5.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-64.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-128.60 USD (13)
Aylık büyüme:
-35.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.65 USD
Maksimum:
244.71 USD (83.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.20% (244.71 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100 195
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100 -56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100 -20K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.94 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +71.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

All trades are manually. No EA bot. 
Min Deposit: $120
Weekly Target: Up to $50 USD 

Strategy: Breakeven Structure & Retest FVG 

Pairs: US100 (NAS100)/ Futures

Best for Beginner or Low income to Start Earning with Money. 

You can also check it out on FP Social Trading (Azure_SG)

2025.11.07 08:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
