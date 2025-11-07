- Büyüme
İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
66 (33.84%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (66.15%)
En iyi işlem:
40.94 USD
En kötü işlem:
-41.12 USD
Brüt kâr:
618.10 USD (205 983 pips)
Brüt zarar:
-673.92 USD (225 627 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (71.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.07 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
85 (43.59%)
Satış işlemleri:
110 (56.41%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.29 USD
Ortalama kâr:
9.37 USD
Ortalama zarar:
-5.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-64.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-128.60 USD (13)
Aylık büyüme:
-35.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.65 USD
Maksimum:
244.71 USD (83.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.20% (244.71 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US100
|195
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US100
|-56
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US100
|-20K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
All trades are manually. No EA bot.
Min Deposit: $120
Weekly Target: Up to $50 USD
Strategy: Breakeven Structure & Retest FVG
Pairs: US100 (NAS100)/ Futures
Best for Beginner or Low income to Start Earning with Money.
You can also check it out on FP Social Trading (Azure_SG)
